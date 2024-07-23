韩媒：特朗普若胜选 韩对美出口或损失逾300亿元

美国总统拜登宣布退选后，根据拜登政府政策增加投资的韩国企业都感到很忧虑。韩国媒体认为，若前总统特朗普再次执政，韩国对美出口前景将面临严峻挑战，预计可能导致超过241亿美元（约324亿新元）的损失。

韩国《亚洲经济》星期二（7月23日）报道，特朗普在竞选期间已表明，将对所有进口商品征收额外10%的关税，这意味着韩国也会受影响。这预计将对韩国半导体和汽车等出口产品带来巨大冲击，因为这些产品在韩美贸易顺差中占据重要地位。

据统计，2024年上半年，韩国对美出口总额达到643亿美元，创下新高，同比增长16.8%。其中，汽车和普通机械产品连续11个月保持增长，汽车出口同比增长近三成，普通机械出口同比增长31%。

韩国对外经济政策研究院高级研究员金荣贵说：“在对华贸易不畅的情况下，对美出口对整体贸易发挥了关键作用。如果特朗普当选后，对美出口商品的关税提高10%，可能导致包括直接出口和间接出口在内的对美出口额最多减少241亿美元。”

IRA政策或被废除 韩国电池企业将受打击

此外，特朗普16日接受彭博社《商业周刊》采访时曾指出，美国汽车市场不能100%都是电动车，并称拜登政府正在给予任何人都不了解的巨额补贴（IRA），似乎有意推翻拜登政府通过IRA推进的电动车扩大政策。

据了解，IRA政策自2022年8月起实施，对在美国生产的电池及电动车给予补助金和税额减免。韩企通过这项政策在美国市场进行了大幅投资，电池行业销量增长超过26%。如果IRA被废除或支持规模缩减，韩国二次电池企业在美国的业务将受到打击。

韩国产业研究院资深研究员郑恩美指出：“特朗普的崛起反映了选民对制衡中国和重振国内制造业的要求。如果特朗普再次执政，预计他将废除IRA或缩减生产消费补贴，这将迫使国内主要二次电池企业重新评估在美国市场的业务计划。”

虽然半导体业很可能继续获得美国政府的支持，但也有分析员认为，若特朗普胜选并执政，他很可能会把《晶片与科学法》规定的补贴集中提供给美国企业。