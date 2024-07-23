36小时获足够党代表支持 哈里斯火速锁定总统候选人提名

（华盛顿综合电）美国副总统哈里斯在总统拜登放弃竞选连任后迅速争取党内支持，在不到两天内便获得成为民主党总统候选人所需的支持承诺。她第一次针对竞选发表讲话时把共和党总统候选人特朗普比作“罪犯”，誓言将在11月选举中击败他。

哈里斯星期一（7月22日）晚上发声明宣布：“今晚，我很自豪能够获得成为我们政党候选人所需的支持……我期待很快可以正式接受提名。”

拜登星期天宣布退出总统竞选，并点名哈里斯接替他成为民主党总统候选人。哈里斯竞选团队说，哈里斯在不到36个小时内，便获得多数民主党代表的支持承诺。根据美联社的非正式调查，有2538名民主党代表承诺支持哈里斯，远远超过候选人提名所需的1976票。

原本被认为可能挑战哈里斯的加利福尼亚州州长纽森、伊利诺伊州州长普里茨克和密歇根州州长惠特默，以及民主党多名领袖和资深党员，都已表态支持她竞选总统。深具影响力的众议院前议长佩洛西说，她完全相信哈里斯能“带领我们在11月大选取得胜利”。

按照惯例，民主党会在8月19日至22日举行的全国代表大会上正式提名总统候选人。不过，民主党全国委员会主席哈里森说，此次将通过线上投票的方式，在8月7日前选出总统候选人。

哈里斯星期一早些时候在特拉华州威尔明顿竞选总部向工作人员发表演讲时说：“我的目标是得到提名并取得胜利。因此，在未来的日子里，我会与你们一起竭尽全力，团结民主党与我们的的国家，赢得这次选举。”

哈里斯誓言阻止特朗普让美国民主“倒退”

她扬言，她会像担任加州检察官时对付犯罪分子那样，追击并打败特朗普。特朗普不久前因掩盖向色情片女星支付封口费而被定罪，他也因试图推翻2020年总统选举结果而面对刑事起诉。

“我打击过各种各样的罪犯，有虐待妇女的性侵犯、欺骗消费者的欺诈者、为一己之私而违反规则的骗子。我了解特朗普这类人。在这次竞选中，我将自豪地比较我和他的记录。”

哈里斯强调，她和特朗普对美国未来的愿景截然不同，她竞选总统不仅仅是要对抗特朗普，而是阻止他“把我们的国家带回到许多美国同胞没有充分自由和权利的时代”。

因感染冠病在家隔离的拜登，特地以连线方式声援哈里斯，承诺全力为她助选。

针对哈里斯的抨击，特朗普竞选团队回应说：“哈里斯和拜登一样无能，甚至更自由放任。她不仅必须为拜登过去四年的失败政绩辩护，也须为自己在加州打击犯罪不力的糟糕记录做出交代。”

哈里斯星期二（23日）下午前往战场州威斯康星，将首次以总统候选人身份出席竞选集会。属于铁锈地带的威斯康星、密歇根和宾夕法尼亚是兵家必争之地。

哈里斯竞选团队也透露，哈里斯在拜登退下后的24小时内便筹得8100万美元（约1亿零900万新元）的竞选资金，创下美国总统竞选史的最高单日纪录，多数捐助者是首次在本届选举中捐款。此前因不看好拜登而捂紧钱包的民主党金主也纷纷表明支持哈里斯。

随着哈里斯锁定党内提名，她的副手人选也备受关注。消息人士透露，潜在人选包括普里茨克、惠特默、肯塔基州州长贝希尔、运输部长布蒂吉格、北卡罗来纳州州长库珀、亚利桑那州参议员凯利，以及宾夕法尼亚州州长夏皮罗。