学者：拜登剩余半年任期 或寻求外交成果为哈里斯助力

美国总统拜登宣布退选后，他在剩余的六个月任期内会有多大作为，受访学者看法不一。有学者认为，没有竞选压力的拜登会想要留下政治遗产，在外交上取得实质成果，以强势姿态结束任期，为代他征战的副总统哈里斯助力。不过也有学者认为，拜登会维持现状直到卸任为止。

拜登在星期天（7月21日）的卸任信中承诺要在余下的任期内落实外交政策和国内政策。对国内，他承诺继续致力于降低家庭生活费，以及针对枪支管控、儿童保育、老年人护理、处方药和气候等一系列问题发表意见。

外交政策向来被视为拜登的强项之一。华盛顿智库战略与国际研究中心欧洲、俄罗斯和欧亚项目主任伯格曼告诉彭博社：“在拜登担任总统的最后五六个月里，外交政策将受到极大关注。这将成为他的政治遗产的核心部分之一。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访时说，拜登宣布退选后，接下来是否有所作为仍有待观察。“你既可以说他接下来不会有作为，但他不再寻求连任，没有竞选压力，也可能因此而有更多的作为。”

多西指出，拜登退选后一再强调，他的优先考量是让哈里斯在今年11月的总统选举中获胜，由此看拜登应会谨慎行事，避免影响哈里斯胜选的机会。

南大拉惹勒南国际研究院兼任高级研究员多西说，拜登接下来是否有所作为仍有待观察。（受访者提供）

专家：拜登或会加大对乌克兰支持 并进一步对以色列施压

一名美国问题专家告诉《联合早报》，即将结束政治生涯的总统反而增加了更多行动上的自由度，而拜登想要留下重要政治遗产的动机应该是很强烈的。他指出，支持乌克兰是拜登的重要战略目标，他绝不会轻易放弃，甚至可能持续加大力度，形成更为庞大的既成事实。

在以巴问题上，哈里斯本人较倾向于同情巴勒斯坦人，而为了形成对哈里斯的有效支持，拜登可能会对过去犹豫不决的巴以政策进行微调，包括进一步对以色列施加压力等。

拜登星期一（22日）在打给竞选总部的电话中就承诺，将继续致力于结束加沙战争。他说：“我将与以色列和巴勒斯坦密切合作，努力研究如何结束加沙战争，实现中东和平，并让所有人质回家。”

美国乔治华盛顿大学媒体与公共事务学院院长罗奇告诉法新社：“拜登有充分的动机圆满收尾，好让哈里斯在11月大选前声势看涨。”

国大研究员穆斯塔法认为拜登应会维持现状，外交政策方面预计不会取得什么进展。（受访者提供）

新加坡国立大学研究员穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）则倾向于认为拜登接下来会是无所作为。他接受《联合早报》访问时说，拜登预计将维持现状，无论是对俄乌冲突或以哈冲突，他在外交政策方面预计不会取得什么进展。

穆斯塔法说：“对于拜登政府来说，其目标只是让国家继续运转，直到下一任总统当选并入主白宫。”