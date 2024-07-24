7月22日是有记录以来最热的一天

（伦敦综合电）全球气温连续两天创下新高。根据欧盟气候监测机构的初步数据，7月22日是全球有记录以来最热的一天，略高于21日创下的最高温纪录。

欧盟哥白尼气候变化服务机构星期二（7月23日）发布的数据显示， 7月21日全球平均地表气温达17.09摄氏度，略高于去年7月创下的17.08摄氏度。不过，该机构星期三（24日）发布新数据，22日的平均地表气温升至17.15摄氏度，成为自1940年有记录以来的最高气温。

不仅如此，哥白尼机构总监布翁坦波说，过去13个月的温度与之前的记录相比有很大不同。

去年6月以来，每个月的温度都超过前几年同期的记录。其中，去年7月3日到7月6日，气候变化导致北半球出现极端高温，连续四天打破纪录。

今年1月，哥白尼机构在报告中说，2023年是有记录以来最热一年。不过，最新报告显示，2024年有可能超过2023年，成为最热的一年。

布翁坦波说，由于大气中温室气体的增加，“我们必然会看到未来几个月、未来几年的新纪录被打破”。

今年，致命的热浪袭击北美、墨西哥、印度和泰国等地，而洪水也摧毁东非、中国和巴西的部分地区。

其中，加拿大遭森林大火侵袭，阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省的情况严重。当局星期二（23日）命令阿尔伯塔省著名山区旅游胜地贾斯珀国家公园的游客和附近居民紧急疏散，估计受影响民众多达2万5000人。

阿尔伯塔也是加拿大能源生产大省，估计林火威胁到当地近10%的石油产量。

当局透露，阿尔伯塔省有至少170处林火，邻近的不列颠哥伦比亚省也有375处林火。当中，约275处未得到控制，官员警告说情况可能会恶化。

燃烧化石燃料是全球变暖的主要驱动因素，科学家和环保人士长期以来一直呼吁全球领导人和富裕国家逐步淘汰并停止对化石燃料的依赖，但温室气体的排放量仍在不断上升。