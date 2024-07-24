指哈里斯接管拜登竞选资金是“抢钱” 特朗普向美选举委员会投诉

（华盛顿综合电）美国共和党总统候选人特朗普的竞选团队向美国联邦选举委员会投诉，指现任总统拜登在退选后把竞选资金转移给副总统哈里斯，是违法之举。特朗普也放话称，哈里斯是比拜登更弱的对手，并挑战哈里斯与他同台辩论。

拜登星期天（7月21日）宣布退选并支持哈里斯取代他上阵后，拜登竞选团队随即改而为哈里斯服务，哈里斯也接管了拜登的竞选资金。截至6月底，拜登竞选账户约有9600万美元（约1亿2900万新元）。

特朗普竞选团队总法律顾问沃灵顿称，哈里斯正在犯下“美国历史上最重大的竞选财务违法行为”。根据沃灵顿周二（23日）向选举委员会提交的投诉文件，特朗普方面主张拜登应退回竞选资金，而不是把钱交给哈里斯。文件指责哈里斯“明目张胆地抢钱”，并要求展开刑事调查。

但多数专家认为，哈里斯原本就以副总统候选人身份参与拜登的总统竞选活动，因此有权接过他的竞选资金。

哈里斯对朗普的投诉不以为意。她的竞选团队发言人卢特瓦克说：“民主党有力量击败特朗普与他的MAGA（特朗普政治口号‘让美国再次伟大’首英文字母缩写）盟友，这可能让共和党感到嫉妒。但毫无根据的法律主张……只会分散他们的注意力，而我们将招募志愿者、与选民交谈，并赢得这场选举。”

特朗普周二也表明，愿意与预料会成为民主党总统候选人的哈里斯辩论。“我想要这么做，我认为这很重要。实际上，我愿意参加不止一场辩论。”

特朗普还称：“哈里斯比拜登激进得多……所以我认为她应该比拜登更容易对付，因为他后者稍微更主流一些。”

另据美国全国广播公司新闻网（NBC News）引述两名知情者报道，在早前遇刺后，特朗普打算停止举行大型户外集会。

特朗普7月13日在宾夕法尼亚州巴特勒县的户外竞选集会上，被埋伏在附近建筑物屋顶的枪手打中耳部。据悉，特朗普接下来将在室内举行集会，但不排除会在入口安保措施充足且没有潜在高处风险的场地举行户外集会。

特朗普遇袭使美国特勤局饱受失职的批评，面对民主与共和两党议员施压，特勤局局长奇特尔已于周二辞职，副局长罗纳德·罗（Ronald Rowe）将暂代局长职务。

拜登发声明，感谢奇特尔为特勤局服务近30年。他说，特朗普遭遇刺杀未遂事件的独立调查还在进行，他将很快任命新的特勤局局长。

特朗普则借机攻击拜登和哈里斯。他周二在社交媒体发文说：“拜登和哈里斯政府没有保护好我，我被迫为民主挨了一枪。”

特朗普同日告诉保守派媒体Newsmax，拜登应在枪击事件发生后的一小时内就开除奇特尔。“拜登从不开除人。他没有因为阿富汗问题开除任何人，他没有因为任何事而开除任何人，这是他的一个问题。”