特朗普将会见内坦亚胡

（华盛顿综合电）美国共和党总统候选人特朗普证实，他本星期五将会见到访的以色列总理内坦亚胡；这显示两人有意改善关系。

特朗普星期二（7月23日）在他的社媒平台Truth Social发文称，期待内坦亚胡莅临他在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园。这将是特朗普自2021年1月卸任总统以来，两人第一次会面。

特朗普执政期间，与内坦亚胡建立起亲密的政治盟友关系，不过2020年美国总统选举结果出炉，败选的特朗普还在指责拜登作弊之时，内坦亚胡已祝贺拜登胜选，令特朗普感觉被盟友背叛，两人关系因此破裂。

内坦亚胡这回星期一到达华盛顿访问当天，美国政治新闻网站Politico即引述知情者说，内坦亚胡要求与特朗普面对面会谈。

多数分析员认为，特朗普若再度入主白宫，内坦亚胡在处理加沙战争方面将有更自由的空间。特朗普执政时，许多政治与政策理念都和内坦亚胡非常合拍。例如，2017年特朗普不顾国际社会反对，宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷；这个决定触怒了巴勒斯坦和阿拉伯国家。

特朗普在星期二的贴文中说，他执政期间，中东地区“享有和平与稳定，甚至签署了历史性的《亚伯拉罕协议》，使以色列与巴林和阿联酋的双边关系正常化。他称若再度执政，将重现中东和平，还称民主党的最可能总统候选人、副总统哈里斯“绝对没有能力”解决国际冲突。

内坦亚胡访美的官方行程包括与拜登和哈里斯会晤，并在周三到美国国会发表演说，争取美国继续支持以色列在加沙的军事行动。由于加沙的平民死亡人数不断攀升，华盛顿对以色列的批评声音持续加大，哈里斯更是拜登政府中疾呼加沙停战最积极的一员，有时候还严厉批评以色列的军事行动。

哈里斯已确定不出席内坦亚胡的国会演讲。有分析员认为，她此举旨在对以军在加沙造成的平民死伤表示关切。分析员也认为，哈里斯若正式成为总统候选人并最终击败特朗普入主白宫，美国的加沙政策可能生变。

去年10月以哈冲突爆发以来，拜登一直支持以色列，持续提供军事援助。许多民主党选民对此非常不满，而这可能影响民主党在关键摇摆州密西根州的胜算，因为这个州拥有大量阿拉伯裔人口。

纽约智库苏凡中心（Soufan Center）研究主任克拉克指出：“以色列-加沙议题是拜登与哈里斯之间分歧最大的议题，我认为她团队中会有人敦促她把这个差异凸显出来。”

乔治华盛顿大学媒体与公共事务学院院长罗奇也认为，哈里斯可在这一课题上公开显示与拜登意见相左，这同样有助于她凸显自己与“全力支持以色列”的特朗普有所不同。