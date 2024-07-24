哈里斯全国支持率稍领先 首场竞选演说批特朗普让国家倒退

（密尔沃基综合电）在美国总统拜登宣布退选后进行的民调显示，他点名的接班人、副总统哈里斯在全国的支持率略微领先共和党对手特朗普两个百分点。这一差距仍在误差范围内，哈里斯接下来能否扩大优势仍有待观察。

根据路透社和益普索（Ipsos）星期二（7月23日）公布的联合民调结果，哈里斯的全国支持率为44%，领先特朗普的42%。这个调查在星期一和星期二进行，误差范围为三个百分点。在此前于7月15日和16日进行的调查中，哈里斯和特朗普支持率不相上下。

全国调查对于衡量美国选民对候选人的支持度很重要，但最终的选举结果往往由少数竞争激烈的战场州左右。特朗普阵营的民调专家法布里齐奥认为，哈里斯只不过是因为她要竞选总统而被媒体广泛报道，支持率才会“短暂上升”。

无论如何，拜登决定为哈里斯腾位，显然是下对了一步棋。接受调查访问的注册选民中，约有56%认同哈里斯“思维敏锐，能够应对挑战”，而这样评价特朗普和拜登的受访者分别只有49%和22%。

若要在哈里斯、特朗普与独立候选人小肯尼迪之间做出抉择，42%的受访者会投选哈里斯、38%选特朗普、8%选小肯尼迪。

哈里斯星期二在战场州威斯康星的密尔沃基市，发表了她进入总统选战后的首场竞选演说。她在密尔沃基开第一炮显然不是随意为之，因为共和党上星期刚在这个城市举行全国代表大会，正式提名特朗普为总统候选人。

哈里斯在集会上猛轰特朗普，并强调她和特朗普对国家的愿景截然不同，一个放眼未来，另一个聚焦于过去。“特朗普想让我们的国家倒退。我们是想生活在一个自由、有怜悯心和遵守法治的国家，还是想生活在一个混乱、充满恐惧和仇恨的国家？”

她说，她会很自豪地比较自己和特朗普的记录，并誓言若当选总统，会以扶持中产阶级为主要目标。她也承诺将采取行动扩大堕胎权、让工人更容易加入工会，同时会应对枪械暴力问题。

哈里斯的演讲活力四射，与拜登在台上的磕磕巴巴和沉闷截然不同。现场群众热情高涨，许多人举着对哈里斯表示支持的标语牌，并不断高喊她的名字。

哈里斯早早便锁定了党内提名所需的支持承诺，表态支持她的党内大佬也越来越多，包括参议院多数党领袖舒默与众议院少数党领袖杰弗里斯。

她获得的竞选资金也持续增加。竞选团队透露，截至周二晚上，哈里斯已筹得1.26亿美元（约1.69亿新元）。哈里斯星期三转赴印第安纳州，向重要投票族黑人妇女群体讲话。

特朗普当晚将在另一战场州南卡罗来纳州造势，这是他在对手变成哈里斯之后的首场竞选集会。

至于退战的拜登，他将在美东时间星期三晚上8时（新加坡星期四早上8时）在白宫办公室发表电视讲话，说明他为什么决定放弃寻求连任。