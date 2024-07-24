G20公报草案：全球经济软着陆可能性增大

（里约热内卢路透电）二十国集团（G20）财长会议的联合公报草案称，全球经济软着陆的机会不断提高。

G20财长及央行行长会议本周在巴西里约热内卢召开。路透社星期二（7月23日）取得的一份公报草案显示，尽管仍然存在诸多挑战，G20财长和央行行长对全球经济软着陆的可能性越来越感到鼓舞，“全球许多地区的经济活动已证实比预期更强劲，但各国复苏力度不均衡，加剧了全球经济表现差参不齐的风险”。

公报草案指出，冲突升级、经济碎片化和通胀居高不下等下行风险，可能导致利率长期维持高位，而全球经济前景面临的风险，总体仍然保持平衡，上行风险包括通胀放缓的速度快于预期以及科技创新。

公报草案也警告，“气候变化……可能显著加剧不平等构成的挑战”，特别是“多个中低收入国家”陷入债务困境。

草案也强化呼吁国际货币基金（IMF）进行改革的措辞，指出IMF的“份额调整是紧迫和重要的，以便能更好反映成员国在世界经济中的相对地位”。

有关抗拒保护主义的呼吁，内容与巴西今年2月作为主席国发布的总结几乎没有更动，只不过这回在公报草案中，这一部分被划分做出来，独立成段。

草案也没有明确提及俄乌战争和以哈冲突，以避免俄罗斯与主要西方国家意见分歧，导致2月G20财长会议公报难产的情况再度上演。知情人士说，大会仍在磋商公报内容，可能会有所调整。

巴西G20金融轨道协调员罗西托对媒体说，她坚信G20将能就一份广泛的联合声明达成共识。她也透露，巴西将就地缘政治课题发布主席国声明，这些课题将留待接下来的G20会议进行讨论。