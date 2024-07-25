报复旅游潮消退 航空公司纷降价促销

（芝加哥／悉尼综合讯）全球报复旅游热潮消退，多家航空公司纷纷降价促销，以填满剩余机位。

瑞安航空（Ryanair）星期一（7月22日）宣布，继春季机票价格同比下降15%后，夏季票价将大幅下降，这给欧洲航空业带来冲击。

瑞安航空总裁麦克奥利里指出，消费者目前支出比预期弱，而提高票价也遭到乘客的抵制。

今年夏天，北美航空公司在国内市场投放过多座位，因此也在降价以填补剩余机位。

土耳其飞马航空首席执行官奥兹图尔克也说，消费者正在回归基本生活，随着报复旅游在冠病疫情平息后逐渐消退，航空业应该为一段“正常化时期”做好准备。

旅游公司Flight Centre透露，今年首六个月全球国际机票价格较去年同期下降6%，从澳大利亚出发的航班便宜13%，而飞往印度尼西亚的票价则下跌18%。

另外，过去两年的旅游热潮促使航空公司竞相订购飞机，导致新飞机的生产滞后。人们担心这些飞机可能会在旅游需求减弱之际涌入市场。

空中客车首席执行官福里星期二（23日）在范堡罗航空展上说，由于积压订单量巨大，制造商已拒接一些订单，而在一定程度上，这些因素限制机票价格的下跌幅度。

尽管如此，票价下降仍让一些航空公司和投资者感到不安。其中，彭博全球航空指数过去一年内就下跌约15%。

不过，并非所有航空公司都面对收入下降压力。欧洲第二大航空公司易捷航空（EasyJet）星期三（24日）公布公司利润大幅增长，并称今年夏天机票价格将保持稳定。

分析员指出，作为欧洲乘客人数最多的航空公司，瑞安为机票打折的做法可能迫使其他提供短程航班的航空公司效仿。

阿联酋航空总裁克拉克警告称，一些航空公司突然降价的做法，可能引发“竞相压价”。