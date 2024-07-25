拜登：退选是团结国家最佳方式

（华盛顿综合电）美国总统拜登向全国人民解释了他退选的原因，称是时候把棒子交给更年轻的下一代了，这也是团结国家的最佳方式。他阐述在位三年多的政绩，并承诺会继续专注完成剩下的总统任期，间接驳斥他已沦为“跛脚鸭”总统的说法。

拜登星期三（7月24日）在白宫椭圆形办公室发表全国电视演说，这是他星期天（21日）宣布退选后首次发表公开讲话。

拜登说，他虽然自认可凭借执政表现、在世界舞台上的领导地位，以及对美国的未来愿景赢得第二个任期，但没有什么可阻挡他拯救美国民主，包括个人雄心。“我尊敬总统这个职位，但更热爱我的国家……捍卫处于危急关头的民主，比任何头衔都更重要。

“我因此认为最佳的前进方式，就是把火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最好方式。”

拜登说，美国现在需要的是新鲜且更年轻的声音，他接着大赞他点名的接班人选、副总统哈里斯。“她经验丰富、坚强、能干。她是我很棒的伙伴，也是我们国家的领导人。现在，选择权掌握在美国人民手中。”

拜登表明，将在接下来六个月里专注于履行总统职责，继续致力于降低人民的生活成本、发展经济、维护美国人的自由和权利、打击仇恨和极端主义、应对气候危机等。

拜登承诺助北约壮大 结束以哈冲突

对外，他承诺协助北大西洋公约组织变得更强大与团结，阻止俄罗斯总统普京占领和进一步破坏乌克兰，同时继续捍卫太平洋地区盟友。他誓言会努力结束加沙战争，让所有人质回家，给中东带来和平与安全。促成中东和平协议是拜登与此前多位美国总都梦想能留下的政治遗产。

拜登总结政绩称，他是本世纪第一位能够向人民报告，美国没有在世界任何地方参战的总统。如今，美国是世界最强大的经济体，他执政期间全国新增了创纪录的1600万个工作岗位、工资水平上升、通胀率持续下降，种族贫富差距处于20年来最低水平。

他还说，他初上任时，很多人认为中国势必超越美国，但现在情况已非如此。“制造业已重返美国……我们再一次在晶片、科学和创新领域引领世界。”

他列举的其他政绩包括签署了多项重大法案，以应对气候变化、枪械暴力等问题，非法越境进入美国的人数也比上一届政府卸任时少。

拜登在演说中没有点名共和党总统候选人特朗普，但再次暗指他是国家和民主的威胁。“我此前已表明，我认为美国正处于一个转折点……美国接下来必须在前进或后退、希望或仇恨，以及团结或分裂之间做选择。”

81岁的拜登因年事高状态欠佳，加上在电视辩论中表现令人错愕，最终承受不住党内压力而退选。他宣布退出后，民主党人一致赞扬他的品格和贡献。拜登星期三对全国发表演讲时，他的家人和多名政府官员到白宫为他打气。

白宫新闻秘书让-皮埃尔在拜登讲话之前说，拜登退选与健康状况无关，并驳斥揣测他可能在任期结束前辞职是荒谬 。“他会冲过终点线。他绝不会是跛脚鸭总统。”

特朗普不放过任何攻击民主党的机会，他在拜登发表讲话后，立刻在自己的社媒平台发文称：“骗子乔·拜登在椭圆形办公室的演讲几乎让人听不懂，简直太糟糕了！”