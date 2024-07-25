特朗普猛批哈里斯是“激进的左翼疯子”

（华盛顿综合电）美国共和党总统候选人特朗普在竞争对手换人后的首场竞选集会上，猛烈抨击料将正式获得民主党提名出征的副总统哈里斯。

特朗普星期三（7月24日）在北卡罗来纳州夏洛特的竞选集会上狂批哈里斯。“她是一个激进的左翼疯子，如果她当选总统，将会摧毁我们的国家。我们不会让这样的事情发生。”

特朗普将拜登政府的失败归咎于哈里斯，指她是“每一次拜登灾难背后的极端自由主义推动力”。

他拿移民问题攻击哈里斯，称她“是边境沙皇，开放了我们的边界，允许来自世界各地的2000万非法移民涌入我们的国家”，导致社区“受到移民犯罪的蹂躏”。他指责哈里斯“不适合当领导人”，并称自己若当选，将终止拜登政府的每一项开放边境政策，封锁边境。

路透社的报道对此指出，拜登委任哈里斯负责与中美洲国家联手遏制移民潮，但不负责边境安全事务，更谈不上什么“边境沙皇”。

哈里斯的另一个竞选主要议题是承诺保障堕胎，指责特朗普试图禁止堕胎。对此，特朗普在竞选集会上反击说：“她要让怀孕八九个月的孕妇也可以堕胎。对她来说，直到胎儿出生前甚至在出生后处决婴儿，是没问题的。”

现年59岁的哈里斯是美国史上第一位女性副总统，而且是有非裔和亚裔血统的副总统。她周三在印第安纳波利斯市一个有6000多名黑人妇女出席的集会上，呼吁选民帮助她重振民主党的竞选声势。

哈里斯星期三（7月24日）在印第安纳波利斯市一个有6000多名黑人妇女出席的集会上，呼吁选民助她重振民主党的竞选声势。（法新社）

美国全国公共广播电台（NPR）、公共广播公司新闻（PBS News）和马里斯特（Marist）本月22日的联合民调显示，如果总统选举当天举行，黑人选民中，57%投选哈里斯，投选特朗普的仅34%。

美国国家广播公司（NBC）报道，前总统奥巴马即将公开表态支持哈里斯竞选。知情人士透露，奥巴马全力支持哈里斯出征，并不时与她联络，双方的助理也讨论安排两人在竞选活动中同台亮相。

民主党正在加速行动，要把哈里斯塑造成对外交政策举足轻重的人物，希望借此化解共和党的攻击套路，消除选民对她是否有能力应对最棘手国际挑战的担忧。

现任国务卿布林肯称哈里斯是“领军人物”，在战情室的讨论中提出“富有洞察力的问题”。多名前高官也说她无须任何“岗位培训”，因为她过去三年半“在恢复美国全球领导地位方面，发挥了不可或缺的作用”。

哈里斯定周四（25日）会见到访的以色列总理内坦亚胡，这可能是她迄今最大的一次外交考验。哈里斯在外交上大致紧跟着拜登的政策，但对于以哈冲突，她显然更常直接批评以色列。彭博社认为，这次会面或许会初步透露哈里斯是会完全按拜登的路线进行竞选，还是会寻求与拜登区分开来。