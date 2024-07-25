枪手袭击特朗普前 曾搜索肯尼迪刺杀案细节

（华盛顿综合电）美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷透露，早前袭击共和党总统候选人特朗普的枪手在干案前几日，曾上网搜索1963年时任总统肯尼迪遇刺案的细节。

克里斯托弗·雷星期三（7月24日）出席国会听证会，就特朗普7月13日在竞选集会上遭枪击一事回答议员提问。他指出，枪手克鲁克斯事前对公众人物进行过大量搜索，但其中并无明显规律。

直到7月6日，克鲁克斯使用谷歌搜索“奥斯瓦尔德距离肯尼迪有多远”，并在同日报名出席13日的特朗普集会。这说明他此时已把目光投向特朗普，并且是有预谋的行动。奥斯瓦尔德是刺杀肯尼迪的凶手。

克里斯托弗·雷说，布鲁克斯至少到过集会场地三次，包括在集会前一周，以及13日的上午和下午。案发当天下午，他遥控无人机在集会区域上空飞行约11分钟，但没有直接飞越讲台。警方过后在他的车上起获这架无人机与遥控器，以及两个相对简陋的遥控爆炸装置，另外还在他家中发现另一个爆炸装置。

克里斯托弗·雷也透露，克鲁克斯在案发前一天到过射击场，并在案发当天购买50发子弹与一架梯子。不过，他似乎没有使用梯子，而是通过地面上的机械设备以及垂直管道爬上屋顶。

克鲁克斯作案用的AR型步枪配备折叠枪托，这可能是现场人员未及时发现他可能构成威胁的原因，执法人员直到他开枪前数秒才发现他埋伏在屋顶上。至今没有证据表明他有同伙或同谋。