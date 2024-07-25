全球贫富差距扩大 乐施会吁向超级富豪增税

（巴黎综合电）国际扶贫组织乐施会说，过去10年全球最富裕1％人士的财富增加了42万亿美元（约56.4万亿新元），但针对富翁的税收却降至历史最低点。

乐施会（Oxfam）星期四（7月25日）警告，当前的不平等现象已达到令人发指的地步，一些地区的人民只能捉襟见肘地度日。

二十国集团（G20）财长将在星期四和星期五（26日）于里约热内卢开会，主席国巴西已把向超级富豪增税的国际合作视为其任内的优先事项。此次的两天会议预计将就这个课题进行激烈辩论。法国、西班牙、南非、哥伦比亚和非洲联盟支持向超级富豪增税，但美国强烈反对。

乐施会呼吁G20对超级富豪的财富征收至少8％的年度净财富税。乐施会不平等政策负责人劳森说，对超级富豪增税是势在必行的。

乐施会指出，42万亿美元几乎是全球一半贫困人口所积累财富的近36倍。尽管如此，全球亿万富翁缴纳的税款还不到其财富的0.5％。

乐施会指出，G20成员国的亿万富豪人数，占了全球的近五分之四。

今年1月乐施会发布年度不平等报告时，就已经呼吁向富人征收财富税。当时报告指出，全球亿万富翁的财富增长速度是通货膨胀速度的三倍，而自2020年以来，全球有多达50亿人因通胀、战争和气候危机变得更穷。按目前的发展趋势，它估计消除贫困需要长达229年的时间。