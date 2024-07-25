CrowdStrike：大宕机源于软件缺陷

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更新 / 2024年7月26日 8:47 AM
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发布 / 2024年7月25日 8:35 PM
大宕机导致美国达美航空公司的航班服务大受影响。7月24日，达美航空位于洛杉矶国际机场的行李认领区仍有大量行李等着与主人团聚。（法新社）
大宕机导致美国达美航空公司的航班服务大受影响。7月24日，达美航空位于洛杉矶国际机场的行李认领区仍有大量行李等着与主人团聚。（法新社）

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（华盛顿/伦敦综合电）上周造成全球大宕机的网络安全公司CrowdStrike说，这次故障源于测试软件中的一个缺陷。

CrowdStrike周三（7月24日）发布报告指出，由于内容验证器中存在错误，两个更新中有一个尽管包含有问题的内容数据，仍然通过了验证。

CrowdStrike计划今后发布更新前增加软件测试，并逐步推出更新，以便能在更新大规模发布之前尽早发现问题，防止上周大范围宕机事故重演。

杀毒软件公司McAfee前总裁德沃尔特受访时指出，安全软件供应商在短短几分钟内向所有客户发布更新，是非常危险的。

CrowdStrike已在上周发布信息协助受影响客户修复系统，但专家指出，由于须手工删除有问题的代码，所以要等上一段时间，受影响系统才能恢复正常操作。

微软公司上周末称，大约850万台基于视窗（Windows）操作系统的设备受到软件更新故障的影响。

保险公司Parametrix估计，CrowdStrike的错误更新引发的大宕机，将使不包括微软在内的美国财富500强企业损失54亿美元（约72.5亿新元）。

这场大规模IT系统崩溃导致大量视窗用户的电脑出现“蓝屏死机”。全世界的机场、火车系统、银行、医疗机构、酒店、电视台纷纷受到影响，其中航空业所受的冲击最为显著，大量航班被迫停飞。美国达美航空公司（Delta Airlines）周二（23日）说，预计航班服务要到周四（25日）才能完全恢复正常。

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