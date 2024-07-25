CrowdStrike：大宕机源于软件缺陷

（华盛顿/伦敦综合电）上周造成全球大宕机的网络安全公司CrowdStrike说，这次故障源于测试软件中的一个缺陷。

CrowdStrike周三（7月24日）发布报告指出，由于内容验证器中存在错误，两个更新中有一个尽管包含有问题的内容数据，仍然通过了验证。

CrowdStrike计划今后发布更新前增加软件测试，并逐步推出更新，以便能在更新大规模发布之前尽早发现问题，防止上周大范围宕机事故重演。

杀毒软件公司McAfee前总裁德沃尔特受访时指出，安全软件供应商在短短几分钟内向所有客户发布更新，是非常危险的。

CrowdStrike已在上周发布信息协助受影响客户修复系统，但专家指出，由于须手工删除有问题的代码，所以要等上一段时间，受影响系统才能恢复正常操作。

微软公司上周末称，大约850万台基于视窗（Windows）操作系统的设备受到软件更新故障的影响。

保险公司Parametrix估计，CrowdStrike的错误更新引发的大宕机，将使不包括微软在内的美国财富500强企业损失54亿美元（约72.5亿新元）。

这场大规模IT系统崩溃导致大量视窗用户的电脑出现“蓝屏死机”。全世界的机场、火车系统、银行、医疗机构、酒店、电视台纷纷受到影响，其中航空业所受的冲击最为显著，大量航班被迫停飞。美国达美航空公司（Delta Airlines）周二（23日）说，预计航班服务要到周四（25日）才能完全恢复正常。