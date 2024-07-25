日本公民人口连续15年减少 外籍人口创新高

日本公民人数连续15年创新低，但定居日本的外国人有所增加，首次突破300万人。这显示日本依赖外来人口弥补劳动力短缺的经济结构正逐步成型。

日本总务部星期三（7月24日）公布的最新人口数据显示，今年1月1日，日本公民总人口为1亿2156万人，比上一年少了86万1000多人。这已是日本连续15年宣告人口减少，同比降幅创下自1968年展开调查以来的新高。

数据显示，除了首都东京以外，其余46个县的人口都萎缩了。其中，秋田县的人口下降幅度最大，过去五年减少了约7.7万人或1.83%。其次是青森县1.72%和岩手县1.61%。

东京的人口增长是因为疫情过后，人口向城区集中的趋势再度出现。日本政府虽然推出地区振兴政策，鼓励日本人口从城市地区向农村地区迁移，但是多年来都不见成效。此次调查显示农村地区人口下降的速度加快，这是因为死亡人数超过出生人数。

去年，日本生育率为1.2，创下历史新低。这个超高龄国家要靠生育这种自然增加人口的方法来挽救人口显得困难。分析指出，日本整体人口无法增加将严重影响劳动力市场。在日本服务业，求职者和职位空缺的比例将近1对3；建筑业人力市场也十分紧张。此外，人口持续减少将导致社会保障体系难以支撑。

日本政府正在积极吸引更多外国劳动力来维持生产力。此次人口调查显示，拥有日本居民权的外国人为332万人，比去年增加11%或32万9535人，是2013年开始对外国人口进行统计后的最大增幅。外国人如今占日本总人口的2.66%。

外国人口有所增长是因为疫情后管制放松，促使国际学生和外国工人增加。此外，一些旅游胜地和新工业地带大量引进外籍员工也助长了这种趋势。

例如以滑雪闻名的占冠村，外国人口增长率为全日本最高，达33.8%。据了解，这是由于当地一家度假酒店在冬季繁忙季节临时雇用了200多名外籍员工。另一著名滑雪地区新雪谷的外国人数量也增加了1129人，是外国人口增加最多的小镇。

另外，半导体产业蓬勃发展的熊本县因为引进台积电工厂，外国人增加了24.2%。外籍员工不但弥补了日本的劳动力不足，他们的家眷入住日本也提高内需，这对日本经济起了一定作用。