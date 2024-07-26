全球受炙热高温冲击 联合国促采取行动应对挑战

（日内瓦综合电）联合国秘书长古特雷斯发出紧急呼吁，要求各国必须依据科学数据制定全面、有针对性的行动计划，以更好地保护受极端高温严重影响的人们。

古特雷斯星期四（7月25日）在纽约联合国总部举行新闻发布会时说：“数十亿人正面临着极端高温大流行：在越来越致命的热浪中煎熬，世界各地的气温高达50摄氏度，这意味着华氏122度，相当于沸点的一半。”

他呼吁各国紧急淘汰化石燃料，停止新的煤炭项目，将全球气温上升限制在1.5摄氏度以内。

据了解，与风暴或洪水等极端天气事件造成的影响相比，高温带来的冲击虽不太明显，但致命性却更高。联合国报告，逾48万人在2000年至2019年里死于极端热浪引发的热衰竭、中暑、心血管疾病等。

古特雷斯强调，受高温影响最深的人群包括城市贫民、孕妇、儿童、老年人、残疾人、病人和流离失所者，他们通常居住在不符合标准的住房中，无法获得降温设施。

为了拯救生命和限制高温的影响，联合国建议早期预警系统应包括极端高温，以便向人们发出热浪到来的警告，并告知他们应采取的预防措施。

其他可采取的措施包括，大规模提高低碳冷却的可及率，投资于被动冷却，如改善城市设计等。

同日，国际劳工组织（ILO）发布的数据显示，在2020年，全球70%以上的劳动力（约24亿人）暴露在过热的环境中，较2000年增加近9%。若按地区来看，非洲地区受到的影响最严重，近93%的工人在工作中遭受过度高温，其次是阿拉伯国家的83.6%和亚太地区的74.7%。

预计到2030年，工作中的热应激将给全球经济造成2.4万亿美元（约3.2万亿新元）的损失，而上世纪90年代中期仅为2800亿美元。

古特雷斯强调：“我们需要采取以人权为基础的措施来保护工人，我们必须确保法律法规反映当今极端高温的现实，并得到执行。”