“我不会沉默”哈里斯向内坦亚胡施压促尽快全面停火

（华盛顿／开罗综合电）美国副总统哈里斯在以哈战争问题上展现比总统拜登强硬的姿态，在同以色列总理内坦亚胡会面时当面施压，要他达成加沙停火协议，以免巴勒斯坦平民遭受更多苦难。

哈里斯星期四（7月25日）与到访的内坦亚胡举行面对面会谈后，对电视媒体发言说：“如今已是时候结束这场战争了。”

预料将代表民主党竞选总统的哈里斯说，她与内坦亚胡的会谈“直率而有建设性”。她说：“我清楚表明了我对那里（加沙）严峻人道主义形势的严正关切。”

她强调：“以色列有权利自我防卫，但如何自我防卫的问题也很重要”。她指责哈马斯是“残暴的恐怖主义组织”，引发了战争，但美国也不能无视过去九个月加沙所发生的毁灭性事件。“我们不能对这些悲剧视而不见，不能允许自己对苦难麻木，而我也不会沉默。”

以哈谈判近来似乎有所进展，美方官员透露，双方目前比以往任何时候都更接近达成六星期的停火协议，以换取哈马斯释放人质中的老弱妇孺和伤员。

对此，哈里斯说，谈判出现了希望，“我刚刚告诉内坦亚胡总理，现在是时候达成协议了。”

哈里斯的直言方式和强硬发言，同拜登进行外交游说和敦促的做法非常不一样。 虽然她过去也曾批评以色列在加沙的行为，但作为美国总统参选人、未来还可能入主白宫，哈里斯的态度备受关注。

不过，分析人士认为，以色列毕竟是华盛顿在中东最亲密的盟友，因此预计美国的对以政策不会发生重大转变。

拜登当地时间星期四在哈里斯之前同内坦亚胡会面时，则提醒他须缩小以哈之间的分歧，尽快达成协议，将人质带回家，并持久结束加沙战争。

拜登促请以色列消除阻碍让救援物资顺利进入加沙，并在军事行动中保护平民生命。内坦亚胡则感谢拜登担任公职50年来，一直支持以色列。两人也一同与美国人质的家属会面，家属们希望早日停火，让亲人得以回家。

内坦亚胡将在星期五到佛州同共和党总统候选人特朗普会面。

另一方面，据报道，以色列寻求修改加沙停火和释放人质的最新协议，让和谈努力再次复杂化。

路透社引述四个消息源报道，以色列现在要求在以哈停火后，对返回加沙北部的巴勒斯坦人进行检查。此前的协议允许逃往南部的巴勒斯坦平民将来自由回返家园。

一名西方官员说，以方主张建立审查机制，因为担心回返加沙的巴勒斯坦平民可能支持仍然盘踞在那里的哈马斯武装分子。哈马斯断然拒绝了以方的这个要求。

一名埃及消息人士说，以色列要保留对加沙和埃及边境地区的控制，但开罗认为这超出了哈马斯可接受的底线。

针对上述报道，内坦亚胡的办公室、白宫和埃及外交部都没有置评。

几个月来，华府不断催促以色列为加沙制定一套可行的战后计划，否则加沙的混乱可能无休止，哈马斯也会卷土重来。

美军参谋长联席会议主席布朗星期四在记者会上透露，以色列至今仍未提出这样一个详细计划。

阿联酋同日呼吁，设立一个临时国际任务团，协助加沙在战后恢复秩序，应对人道危机。