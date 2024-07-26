美军在澳洲建军事设施 寻求战略优势抗衡中国

（达尔文路透电）美国军方正在澳大利亚北部建设基础设施，以便在美国与中国爆发冲突时从澳洲向南中国海派兵。

澳洲北领地首府达尔文比首都堪培拉更靠近菲律宾，长期以来是澳洲国防军和美国海军陆战队轮驻部队的驻军城镇，美军部队每年驻扎当地六个月。往南数百公里的廷达尔（Tindal）空军基地则是澳洲空军主力的驻地，在近期军演中也充当美军战机的临时基地。

据路透社查阅的招标文件，以及对美澳国防官员进行的访谈，美国已悄然开始在澳洲北部投入数亿美元建造设施，为美军的B-52轰炸机、F-22隐形战斗机、加油机和运输机提供支持。

美国海军陆战队轮驻部队指挥官马尔维希尔表示，在考虑到澳洲北部、尤其是达尔文相对于整个区域的位置后，“在任何类型的危机中，能对部队的部署地点有多种选择，总是好的。”

招标文件显示，美军正在修建的设施包括情报简报室、供轰炸机使用的升级跑道、仓库、数据中心和维修机库。路透社访问上述两个北部基地时，官员透露，大规模的燃料储存设施已经竣工。

美国海军上个月也开始为价值高达20亿美元（约26.9亿新元）的项目寻找承包商，以在澳洲科科斯群岛（Cocos Islands）、巴布亚新几内亚和东帝汶等地建造码头、跑道、燃料储存库和飞机库，以抗衡中国。

这些定于今明两年施工的项目使澳洲成为美国空军和海军在海外建设开支的首要地点。

澳洲皇家空军重要设施和基础设施司长提利证实，达尔文和廷达尔设施的建设费由美国支付，并将为美军行动提供支持。他说，“如果没有安排好让美国在冲突爆发时能够使用这些设施，我不相信美国会在我们的北部基地花这些钱。”

自2021年达成澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS），澳洲与其首要安全盟友美国建立了更为紧密的关系。这个协议的首个合作项目是由美英向澳洲提供核潜艇技术，帮助澳洲组建核潜艇部队。然而，对于美军在澳洲北部基地的建设项目，堪培拉基本上保持沉默。

受访的澳美两国国防官员说，这些新设施不应被视为美军基地。他国在澳设军事基地是敏感的政治课题，澳洲历届政府、包括现任总理阿尔巴尼斯领导的政府均表示澳洲领土上没有美军基地。

提利说：“所有的基地都将继续是澳洲基地，但可以开放给我们的国际伙伴使用。”

澳洲政府几个月前宣布将斥资140亿澳元（约123亿新元）加强北部基地。