哈里斯拉近与特朗普支持率差距 奥巴马加入挺哈里斯行列

（华盛顿综合电）最新美国民意调查显示，在五个关键选举战场州，美国副总统哈里斯的表现优于总统拜登，她与共和党候选人特朗普的支持率差距也开始缩小。前总统奥巴马与夫人米歇尔宣布支持哈里斯，料能为她的竞选活动提供一大提振作用。

爱默生学院与《国会山庄报》星期四（7月25日）公布的民调显示，在五个关键战场州，哈里斯与特朗普支持率的差距在缩小，特朗普在四个关键州——亚利桑那、佐治亚、密歇根和宾夕法尼亚仍领先哈里斯，差距为一到五个百分点；不过，在威斯康星州，特朗普与哈里斯以47%打成平手。

哈里斯星期四在休士顿对最大教师工会讲话时承诺将为未来而战，她也猛烈攻击特朗普主张的极端主义正威胁美国得之不易的自由。

她对教师工会的代表们说：“当你们在教导民主和代议制政府时，极端分子在打压神圣的投票自由；当你们努力为孩子们营造安全和温馨的学习场所时，极端分子却打击我们追求免受枪支暴力的自由。”

她抨击道：“他们还胆敢要求教师在教室里配枪，却拒绝通过合理的枪支安全法案。”

哈里斯也表明，她将按拜登此前与特朗普定好的日期，于9月同特朗普举行辩论。哈里斯结束在休斯顿的演讲返回华盛顿时对记者们说：“现在看来他在退缩，但我已经准备好了。”78岁的特朗普星期二说，他希望由美国广播公司新闻节目（ABC News）以外的其他组织来主办这个活动。

81岁的拜登7月21日宣布退选，并力挺59岁的哈里斯接棒。自哈里斯宣布参选后，已获得工会组织、少数族裔和党内人士的广泛支持。

2022年4月5日，（由左至右）美国副总统哈里斯、总统拜登和前总统奥巴马在白宫东厅出席一场就医疗法案举行的活动。（法新社）

哈里斯也刚获得另一股支持力量。前总统奥巴马致电她说：“我们打电话来告诉你，米歇尔和我非常自豪地支持你，我们将尽一切努力让你通过这次选举进入椭圆形办公室。”

路透社引述民主党竞选团队说，这段在星期五发布、长约一分钟的视频是真实的通话过程。报道说，奥巴马的支持可能有助于激活和维持哈里斯竞选的活力和筹款，奥巴马很可能会参与哈里斯的竞选活动。

与此同时，美国财长耶伦星期四说，哈里斯与拜登在全球和经济问题上拥有相同的核心价值观，如果哈里斯当选总统，她将维持美国的国际领导地位。耶伦说，哈里斯深刻理解经济问题，包括协助家庭茁壮、创造良好就业机会和降低通胀等。

到里约热内卢出席二十国集团财政部长会议的耶伦说，她为能与拜登和哈里斯共事而深感自豪，政府将继续展示对多边主义的承诺，包括在气候、饥饿、大流行病、债务减免和制止俄罗斯对乌克兰侵略等方面开展联合工作。

美国防长奥斯汀则说，哈里斯为一些非常复杂的决策过程提供了有意义且非常有帮助的意见。他说：“总统是这一进程中的主要参与者，但她也是关键参与者。”