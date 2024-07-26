美英韩：朝鲜黑客试图窃取军事机密

（伦敦/华盛顿综合电）英国、美国和韩国联合发出警告，指朝鲜黑客正在进行全球网络间谍活动，试图窃取军事机密，以推动朝鲜核武器计划。

这个名为“Anadriel”或“APT45”的黑客组织相信隶属于朝鲜侦察总局，曾入侵多家国防或工程公司的电脑系统，包括坦克、潜艇、战斗机、导弹和雷达系统的制造商。美国宇航局，以及位于得克萨斯州和佐治亚州的空军基地曾是黑客的攻击目标。

美英韩情报机构星期四（7月25日）在声明中指出，朝鲜黑客及其网络技术对全球各行业构成持续威胁。除了发布警告的美英韩，日本和印度也受到威胁。Anadriel利用软件漏洞发动网络袭击，包括通过恶意软件和网络钓鱼窃取敏感数据和信息。

美国司法部周四起诉一名相信是Anadriel成员的朝鲜人Rim Jong Hyok，指他入侵美国电脑网络并进行洗钱活动。他涉及的其中一起勒索软体攻击事件发生在2021年5月，当时堪萨斯州一家医院的四台电脑服务器被黑客加密，院方以比特币支付赎金，赎金被转入一家中国银行，然后从中国辽宁丹东一台自动提款机被取出，丹东与朝鲜新义州仅一江之隔。

美国联邦调查局悬赏1000万美元（约1344万新元）通缉Rim Jong Hyok，据信他目前在朝鲜。