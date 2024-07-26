万斯说美国不能交给无孩子的民主党人 引各方抨击

（华盛顿综合电）美国共和党副总统候选人万斯在2021年竞选参议员时说，不能把国家交给没有孩子的副总统哈里斯等民主党人。这段视频近期曝光，引发各方对万斯的抨击。

万斯在福克斯新闻节目中点名哈里斯、现任交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）等人，指整个民主党的未来都掌握在这些没有孩子的人手上。影星詹妮弗·安妮斯顿和乌比·戈德堡以及哈里斯的家人纷纷出面为她辩护。

哈里斯有两个继子女，科尔和艾拉，是她丈夫道格·埃姆霍夫和他第一任妻子所生。孩子的母亲克斯廷·埃姆霍夫在致美国有线电视新闻网（CNN）的声明说，十多年来，哈里斯“一直与道格和我一起抚养孩子”。她说：“很感激她为其中的一员。”

25岁的艾拉也力挺哈里斯。她在社交媒体写道：“当你有像科尔和我这样可爱的孩子时，怎么会是‘没有孩子’呢。”

布蒂吉格在2021年领养了两个孩子。他告诉CNN：“不应该谈论别人家的孩子”。

哈里斯的支持者迅速指出，没有一个美国总统生过孩子，他们都是男性。少数几位总统也未生养后代。

共和党试图在提名大会上寻求团结，但埃默里大学名誉政治学教授阿布拉莫维茨指出：“共和党传递的信息可能会适得其反，被人们视为不公平和性别歧视。”

共和党高层已警告党员不要就种族或性别进行攻击。众议院议长约翰逊周二说：“这次选举关乎政策，而不是个人。”