万斯说美国不能交给无孩子的民主党人 引各方抨击

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发布 / 2024年7月26日 9:18 PM
7月22日，美国共和党副总统候选人万斯在弗吉尼亚州拉德福德大学举行的竞选集会上讲话。（法新社）
7月22日，美国共和党副总统候选人万斯在弗吉尼亚州拉德福德大学举行的竞选集会上讲话。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国共和党副总统候选人万斯在2021年竞选参议员时说，不能把国家交给没有孩子的副总统哈里斯等民主党人。这段视频近期曝光，引发各方对万斯的抨击。

万斯在福克斯新闻节目中点名哈里斯、现任交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）等人，指整个民主党的未来都掌握在这些没有孩子的人手上。影星詹妮弗·安妮斯顿和乌比·戈德堡以及哈里斯的家人纷纷出面为她辩护。

哈里斯有两个继子女，科尔和艾拉，是她丈夫道格·埃姆霍夫和他第一任妻子所生。孩子的母亲克斯廷·埃姆霍夫在致美国有线电视新闻网（CNN）的声明说，十多年来，哈里斯“一直与道格和我一起抚养孩子”。她说：“很感激她为其中的一员。”

25岁的艾拉也力挺哈里斯。她在社交媒体写道：“当你有像科尔和我这样可爱的孩子时，怎么会是‘没有孩子’呢。”

布蒂吉格在2021年领养了两个孩子。他告诉CNN：“不应该谈论别人家的孩子”。

哈里斯的支持者迅速指出，没有一个美国总统生过孩子，他们都是男性。少数几位总统也未生养后代。

共和党试图在提名大会上寻求团结，但埃默里大学名誉政治学教授阿布拉莫维茨指出：“共和党传递的信息可能会适得其反，被人们视为不公平和性别歧视。”

共和党高层已警告党员不要就种族或性别进行攻击。众议院议长约翰逊周二说：“这次选举关乎政策，而不是个人。”

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