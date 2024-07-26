高速铁路网遇袭 巴黎奥运会戒备森严下开幕

（巴黎综合电）在巴黎奥运会开幕前几小时，法国高速铁路网遭到恶意袭击，多条高铁线路因此中断，数十万人出行受到影响。不过，奥运会开幕式照常举行。

法国国营铁路公司（SNCF）星期五（7月26日）发声明说，25日夜间至26日凌晨，在大西洋边、北部和东部三个干线方向的高速铁路的好些地点，恶意分子同时展开纵火等破坏活动，铁道信号装置、电缆等设备受到破坏。高速铁路系统受到严重干扰，列车大规模取消或延误。

欧洲之星也说，从巴黎前往伦敦和布鲁塞尔的服务受到影响，多趟列车被取消或延误。

SNCF总裁法兰多说，估计到本周末有80万名乘客受影响，公司已敦促所有乘客推迟行程并远离火车站。SNCF已经派出数千名工作人员抢修，但估计要到29日才能完全恢复通车。

法国总理阿塔尔表示，安全部门正在追捕幕后黑手。阿塔尔在社交媒体X平台发文称：“我们的情报部门和执法部门已动员起来，寻找并惩罚这些犯罪的肇事者。”

法国交通部长韦格列特谴责袭击是“令人发指的犯罪行为”，法国体育部长卡斯泰拉也强烈谴责这种破坏行为是与法国对抗。

没有任何组织或个人声称对此事负责，也没有迹象表明袭击是出于政治动机，但安全消息人士告诉法新社，他们初步怀疑是左翼激进分子或环保活动人士干下的。

尽管发生了这起事件，奥运会开幕式仍照常在巴黎时间星期五晚上7时30分（新加坡时间星期六凌晨1时30分）举行。

为防奥运会遭到恐怖袭击，巴黎戒备森严。图为开幕式之前，法国特种部队在开幕式的举行地点塞纳河上巡逻。（路透社）

因为举办奥运会，巴黎戒备森严，以防恐怖袭击。法国当局部署了超过4万5000名警察、1万名士兵和2000名私人保安人员。狙击手在屋顶上严密监视，无人机在空中不停巡逻。多达30万名观众和贵宾出席开幕式，7500名参赛者乘坐由85艘船组成的船队，沿着塞纳河6公里的河段航行。

根据在巴黎采访本届奥运会的《联合早报》记者何欣颜星期五前往开幕式时所见，沿路许多街道封锁，到处都有手持枪械的警察站岗巡逻，不过铁路系统遇袭事件看来对巴黎市中心的公共交通没有显著影响。

巴黎奥运会开幕前可说问题不断，数百名准备在开幕式上表演的舞者一度因薪酬问题打算罢工，后来同主办机构达成协议后才作罢。许多公共部门员工也要求获得奖金否则就停工，当局已同意为巴黎警察和市政工作人员提供1900欧元（约2770新元）的一次性补贴。