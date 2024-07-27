美司法部要求法院驳回TikTok挑战禁令诉讼

（华盛顿综合电）美国司法部要求上诉法院驳回TikTok挑战美国禁令的诉讼，并辩护道，美国不必等外国对手采取具体行动侵害美国权益才作出反应。

美国此前要求TikTok母公司字节跳动在明年1月19日之前剥离TikTok的美国资产，否则TikTok将在美国面临禁令。TikTok随即就这项法案提起诉讼。

司法部星期五（7月26日）在提交给法院的文件中指出，TikTok可获取大量美国人的个人数据，对美国国家安全构成严重威胁，并称中国可以暗中操纵美国人通过TikTok所获取的信息。

司法部说：“TikTok带来的严重国家安全威胁真实存在……TikTok通过两种方式，即数据收集和隐蔽的内容操纵，为中国政府提供了破坏美国国家安全的手段。”

不过，美国政府曾在另一份声明中承认，没有任何信息显示中国政府获取了美国TikTok用户的数据。TikTok也在社交媒体X平台指美国政府从未提出证据来证明对TikTok的指控。

可是司法部指出，中国的长期地缘政治战略包括开发和预先部署资产，以便在适当时机使用。“美国不必等到外国对手采取具体的有害行动后，才对这种威胁作出反应。”

TikTok通过法律与广告攻势施压 为生存多线作战

TikTok正对美国政府可能实施的禁令展开全力对抗，包括通过华盛顿具影响力的人士和时薪1500美元（近2020新元）的律师挑战美国的禁令，并通过480万美元的广告攻势，对美国国会和宪法展开全面施压，为自己的生存进行多线作战。

TikTok也资助内容创作者对美国政府发起诉讼，八名TikTok内容创作者将作为原告出庭。他们指出，美国禁用TikTok将践踏他们在美国宪法第一修正案中保护言论自由的权利。