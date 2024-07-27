批哈里斯无子挨轰 万斯：只为凸显民主党反家庭

（华盛顿综合电）美国共和党副总统候选人万斯澄清，当年批评副总统哈里斯像“无子的养猫女士”（childless cat ladies）只为凸显民主党的反家庭和反育儿立场，不是在批评没有生育的人。

万斯星期五（7月26日）接受保守派媒体人采访时指出，他当年只是在讽刺民主党，“但人们太关注讽刺，而不是我所说内容背后的含义。”

万斯是在2021年竞选参议员时，在一次访谈中说，不能把国家交给没有孩子的副总统哈里斯等民主党人。这段视频最近再被热传。

万斯有三个孩子。他为自己的讲话澄清：“这是为了批评民主党变得反家庭和反儿童。我提出的简单观点是，生孩子、成为父亲、成为母亲……我想说的是，我们整个社会都对生孩子的想法持怀疑态度，甚至充满仇恨。”

据彭博社报道，特朗普竞选团队发言人也为万斯辩护，指万斯的言论针对的不是那些因医学或其他原因而无法生育的人。

哈里斯有两个继子女，是她丈夫道格·埃姆霍夫和第一任妻子所生。孩子的母亲埃姆霍夫日前发声感激哈里斯这些年一起与她抚养孩子。

万斯的评论不仅招来民主党批评，共和党内也出现反对声音。共和党高层已警告党员不要就种族或性别进行攻击。

已故共和党总统候选人麦凯恩的女儿梅根·麦凯恩提醒，万斯的言论会激怒各个阵营的女性，“这些言论给我们带来了真正的痛苦，而且从本质上来说是不虔诚的。我们不是这样的人”。

哈里斯成为民主党最有可能的新总统候选人后，缩小了与共和党对手特朗普的支持率差距。争取关键摇摆州尚未拿定主意的选民因此对两党尤其重要。出身铁锈地带家庭、多次表达对工人阶级关切的万斯，原是特朗普拉拢摇摆州选民的关键，但如今却可能因不当言论而让特朗普丢失摇摆州选民支持。