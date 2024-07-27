特朗普称与内坦亚胡关系好 批哈里斯对以色列失礼

（华盛顿综合电）美国共和党总统候选人特朗普同以色列总理内坦亚胡会面，猛烈批评他的民主党对手哈里斯，并警告若他无法重返白宫，中东将面临可怕后果。

特朗普星期五（7月26日）在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园接待来访的内坦亚胡时，抨击民主党，为自己竞选总统造势。他说，美国目前由无能的人治理，如果他在11月再次当选，情况就会简单得多，一切会很快解决。“否则，中东可能爆发大规模战争，甚至可能爆发第三次世界大战。”

特朗普的竞选团队过后还发声明说，特朗普承诺，若他重返白宫，将尽一切努力为中东带来和平，并打击美国大学校园的反犹太主义。

分析指出，内坦亚胡此次前往海湖庄园，是希望与可能再次入主白宫的特朗普修复关系。两人在特朗普担任总统期间本来非常亲密，但内坦亚胡在美国上届总统大选时早早致电祝贺拜登胜选，把当时还在指民主党作弊的特朗普给激怒了。此后，特朗普就不断公开批评内坦亚胡的加沙政策。

两人这次会面时绝口不提不愉快的事，而是互表亲切。特朗普星期五热情迎接内坦亚胡夫妇，还对媒体说：“我们的关系非常好。”

内坦亚胡过后也在社交媒体晒出两人的合照，显然有意否认两人“失和”。

特朗普也借这次会晤对预料将成为民主党总统候选人的哈里斯发起攻击，批评她对以色列的言论“失礼”。

此前一天，哈里斯同内坦亚胡会面时当面施压，要他尽快促成加沙停火协议，以免巴勒斯坦平民遭受更多苦难。对此，特朗普说：“我认为她的言论不尊重人。”

在以哈战争问题上，哈里斯展现出比总统拜登强硬的姿态，她高调地发言也同拜登幕后进行外交游说和敦促的做法很不一样。

哈里斯的外交成绩单

哈里斯周四会见内坦亚胡后，副总统办公室发备忘录，强调她在外交政策方面的记录出色。哈里斯几乎肯定会成为民主党的总统候选人之后，民主党阵营便试图打造她在外交政策上举足轻重的形象，以反驳共和党一再攻击哈里斯外交经验不足。

备忘录指出，哈里斯参与了拜登政府应对以色列遭袭击事件的决策讨论，也在须做出“最艰难决定”时提供看法和建议，包括涉及俄乌战事、伊朗4月对以色列的导弹和无人机等问题。

备忘录特别提到，哈里斯参与了拜登与内坦亚胡的20多次通话，并向以色列领导人施压，要他们确保加沙平民的安全以及增加人道主义援助。

哈里斯的国家安全顾问戈登在备忘录中指出，她至今已会见了包括中国领导人习近平在内的150多名世界领导人，与乌克兰总统泽连斯基举行了六次会晤，并对亚洲进行了重要的外交访问，也对非洲进行了历史性访问。

哈里斯宣布参选后一个星期内进行的七个全国民调显示，民主党在总统选举中的劣势已减半，显示民主党更换候选人后争取到不少支持者回归。

《纽约时报》一个月前进行的民调中，拜登只赢得了59%的黑人登记选民的支持，如今哈里斯获得了69%的支持。西班牙裔选民对民主党的支持率也从45%提高到57%；30岁以下选民对民主党的支持率也从46%提高到56%。

《华尔街日报》的民调结果也显示了同样的变化。此前，只有37%的选民对拜登参选表示充满期待，如今有高达81%的选民对哈里斯参选表示振奋。