G20财长称全球经济料能软着陆 促合作抵制保护主义

（里约热内卢综合电）二十国集团财长和央行行长发表联合公报指出，全球经济料将实现软着陆，但警告战争和冲突升级可能危及这一前景，而更多的全球合作则会使经济增长更加强劲。

星期五（7月26日）发表的公报指出，事实证明，世界许多地区的经济活动比预期更有韧性，但各国的复苏情况极不平衡，引发经济分化的风险。二十国集团（G20）强调，须抵制贸易保护主义，并解决全球经济不平等问题。

世界银行上月预测2024年全球经济将三年来首次稳定增长，增长预期从2.4%上调至2.6%。不过世行警告，到2026年，总体产出仍将远低于疫情前水平。

G20公报指出，经济碎片化、通胀居高不下致使利率更长时间保持高企、极端气候事件以及过度负债是全球经济面对的下行风险。

公报没有提及俄乌战争和加沙冲突，以避免俄罗斯与主要西方国家意见分歧，导致2月G20财长会议公报流产的情况再度上演。不过东道主巴西起草了一份关于地缘政治问题的主席声明，强调G20领导人将在11月讨论这些问题。

G20财长同意向富人有效征税

G20财长们也在会后发布宣言，同意携手合作“确保对超高净值个人有效征税”，但没有提出具体协议。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃赞扬G20的“公平征税”立场，并指出许多国家在应对社会和发展需要的同时，也须重建财政缓冲，这使它们陷入两难。

根据乐施会日前发布的分析，全球最富有的1%人口过去十年财富增值42万亿美元（约56万亿新元），比世界底层50%人口财富增值多了近34倍。巴西此前提议，对全球约3000名亿万富豪征收2%财富税，这每年可以带来多达2500亿美元的税收。

向全球超级富豪征收财富税的建议获法国、西班牙、南非、哥伦比亚和非洲联盟支持，美国和德国则认为没必要。

耶伦：不只是G7担心中国产能过剩

美国财长耶伦周五接受路透社访问时也说，包括部分G20成员在内的新兴市场国家，和她一样对中国产能过剩感到忧心，并认为应敦促北京改变经济模式。

耶伦指出，中国过度投资工厂，向全球输出大量廉价商品，对此感到担忧的不仅是富裕的七国集团（G7）国家，也包括G20主办国巴西等。

她认为，中国并未接受其他国家和国际货币基金组织的建议，以增加消费者支出和服务需求的措施来提振经济，而是在先进制造业过度投资，但中国经济已过于庞大，无法透过这种模式来成长。