气候变化令禽流感更易传播更难控制

（纽约彭博电）美国科罗拉多州一群农场工人最近感染禽流感，这是气候变化正在为疾病传播创造一系列有利条件，使人们更易感染传染病的最新例证。

美国疾病控制与预防中心（CDC）日前通报，在科州一家暴发禽流感疫情的家禽养殖场，有六名负责扑杀鸡只的工人确诊感染禽流感。自2022年以来，美国可能已有11人感染禽流感，其中10起是从今年4月起发现的。考虑到全美已有160多个奶牛群检测出禽流感病毒，实际人类感染病例可能更多。

研究人员早已警告，气候变化正在为传染病暴发制造温床。CDC去年指出，过去10年全球范围内人畜感染禽流感的数量都有所增加，部分原因是气候暖化导致动物改变迁徙模式。这不仅使禽流感病毒更容易在全球各地传播，也使对付这种病毒变得更加困难。

美国官员说，出现禽流感人类感染群的科州农场室外气温高达40摄氏度，室内温度肯定更高，而用于降温的工业风扇会吹起可能携带病毒的鸡毛、灰尘和碎屑。

专家指出，在这样的环境中穿戴防护装备非常不舒服，护目镜和口罩也很难保持良好的密封性。这迫使农业工人必须作出艰难抉择：严格穿戴安全装备以避免感染禽流感，或为免受极端高温之苦而舍弃安全。

目前，禽流感尚未出现危险变异，但受感染的人越多，病毒就越可能变得更易传播并导致更严重的病情。随着热浪加剧，问题只会越来越严重。