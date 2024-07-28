美国北加州野火肆虐 烧毁两个新加坡面积

（洛杉矶综合电）美国北加利福尼亚州地区的一场野火迅速蔓延，烧毁近14万2000公顷的土地，或相当于两个新加坡的面积，导致20栋建筑被烧毁，约4000人撤离。

野火发生在加州首府萨克拉门托以北约145公里的奇科（Chico）市附近，根据加州林业和消防局，由于天气炎热和风力强劲，这个自星期三（24日）燃起的野火迅速失控，几小时内就将当地的乡村和山区与邻近的德哈马（Tehama）郡大片地区吞噬殆尽。

2018年，奇科在一场野火中被摧毁，并夺走85人的生命，成为加州史上最致命的野火。

经历过当年野火的埃尔斯纳说，野火肆虐时，她很担心邻居的安危。“我不想让其他人经历这样的事情。整个社区陷入大火是最痛苦、最可怕、最悲伤的事情。”

加州消防部门派出3700余人，还动用10几架直升机和数架飞机来全力灭火，但到目前为止只有10%的野火得到控制。消防部门说：“极端大火持续对消防员构成挑战。全州各地的消防空中加油机也参与灭火行动。”但消防部门补充道，野火仍在蔓延中。

大火产生了大量浓密的灰色烟雾，这些烟雾也被吹到了邻州上空。

据司法部门说，野火起因可能是纵火。当地警方星期四（25日）拘留了一名42岁男子，他涉嫌故意将一辆着火的汽车推入山谷而引发火灾。

专家表示，人类活动加速气候变迁，这导致更多极端气候事件。

俄勒冈州目前正有数十场野火，其中由闪电引发的德奇（Durkee）野火是今年全美最大的火灾，至今已烧毁了俄勒冈州东部近12万公顷的土地。