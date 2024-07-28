以誓言报复黎真主党 伊朗警告勿轻举妄动

（加沙综合电）中东紧张局势再度升温，以色列军方指伊朗支持的真主党从黎巴嫩发射火箭炸死戈兰占领区12名青少年，以方誓言要它付出空前惨痛代价，但真主党否认与此次袭击有关。

伊朗警告以色列不要轻举妄动，若对黎巴嫩发动新攻击，将面对不可预见的后果。

以军星期六（7月27日）说，真主党从黎巴嫩发射火箭，击中戈兰高地德鲁兹人（Druze）村庄迈季代勒舍姆斯（Majdal Shams）的一个足球场，炸死一群10岁至20岁的青少年。紧急服务部门说，另有18名青少年在袭击中受伤。

以军称这是自去年10月7日哈马斯突袭以色列以来，对以色列平民最致命的袭击。

以色列外交部星期天说，真主党此举跨越了所有红线。“这不是一支军队与另一支军队作战，而是一个故意向平民开枪的恐怖组织。”

以色列国防部长加兰特誓言要严厉打击敌人。

以色列总理办公室发表的声明说，总理内坦亚胡周六在与德鲁兹人领袖通电话时表明：“以色列不会对这一凶残的袭击置之不理，真主党将为此付出过去所未经历过的空前惨痛代价。”

内坦亚胡已提前结束对美国的访问，他表明将在星期天回返国门后立即召开安全内阁会议讨论此事。

以军早前对黎巴嫩南部的一次空袭导致四名真主党武装分子死亡，随后真主党声称对以色列军事基地发动了数次袭击。但真主党否认对戈兰高地的致命袭击负有责任，称真主党军事派系“伊斯兰抵抗组织与这起事件完全无关”。

以军发言人哈加里星期天发声明指真主党发射的火箭是伊朗制造的Falaq 1火箭，弹头重50公斤。他说，这是真主党独有的型号。

国际社会呼吁保持克制

伊朗外交部发言人卡纳尼随即警告以色列，任何新的军事行动都可能引发不可预见的后果，导致中东地区不稳定、不安全和战争的范围扩大。

联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯哈特和联合国驻黎巴嫩临时部队负责人拉扎罗发表联合声明敦促各方保持最高程度的克制，称交火加剧可能会引发更广泛的冲突，使整个地区陷入一场难以想象的灾难。

美国国家安全委员会发言人和欧盟外交政策专员博雷利谴责了戈兰高地的袭击事件。白宫表明美国对以色列安全的支持坚定不移，同时坚决反对包括黎巴嫩真主党在内的所有伊朗支持的恐怖组织。博雷利则要求展开独立调查。美国国务卿布林肯说，美国不希望看到冲突升级。

戈兰高地有至少2万5000名以色列定居者和2万3000名德鲁兹人。德鲁兹人信奉回教什叶派的一个分支。以色列于1967年从叙利亚手中夺取戈兰高地并占领这片土地后，德鲁兹人仍留居此地。

戈兰高地袭击事件发生数小时后，黎巴嫩安全部门消息人士说，一架以色列无人机向黎巴嫩东部发射了两枚导弹，摧毁了一个机库和房屋，没有造成人员伤亡。

加沙中部城市代尔巴拉赫一所学校星期六遭以军空袭，造成30人死亡，100多人受伤。（法新社）

在哈马斯控制的加沙地带，当地卫生部门说，以军周六空袭了中部城市代尔巴拉赫一所学校，造成30人死亡，100多人受伤。

以军称，巴勒斯坦武装分子藏身在这所学校里。这是自7月6日以来，以军至少第八次袭击加沙学校。