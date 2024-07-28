俄罗斯称再攻下乌东二村庄

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯国防部星期天称，俄军在乌克兰东部顿涅茨克地区又夺下两个村庄。

俄方7月28日称，俄军已经控制相距几公里的村庄普罗格雷斯（Progres）和叶夫根尼夫卡（Yevgenivka）。

前一天，俄方声称占领了乌东小镇洛祖瓦茨克（Lozuvatske）。不过，乌克兰并没有证实此消息，仅说当地爆发了激烈战斗，乌军阻止了俄军发动的37次袭击。

此外，乌军几乎每天袭击俄罗斯西南部边界的别尔哥罗德州（Belgorod）。该州州长格拉德科夫星期六说，最新一轮的袭击导致一名平民死亡。

乌克兰国防部消息人士称，基辅使用无人机，夜袭俄罗斯一个炼油厂和三个空军基地。乌无人机经常袭击俄燃料库、炼油厂和能源设施，尤其是在边境地区。

消息来源还证实，三架俄军用直升机成为“破坏行动”的目标，其中一架在西南部的萨马拉市，另外两架在莫斯科地区。

根据知情人士，其中一个被袭击的空军基地位于俄北科拉半岛，并击中一架停在机场的图波列夫Tu-22M3超音速远程导弹运载机。不过，知情人士和乌克兰媒体并没有说明被击中战斗机的破坏程度。

针对俄军星期六持续向乌克兰东部及南部多个城镇发动空袭，导致多人伤亡，乌克兰总统泽连斯基星期天再次呼吁盟国为乌克兰提供防空系统，他说，仅本周就遭到近700枚制导炸弹和100多架伊朗见证者（Shahed）无人机的轰炸。

他在通信应用Telegram写道：“我们的合作伙伴为加强我们的力量而做出的每一个具体决定都可以拯救生命。”