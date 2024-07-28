日美韩签署备忘录 促使防务合作制度化

美日韩三国防长在东京签署关于“安全合作框架”的备忘录，要持续实施三国的高级别政策磋商、联合训练，以及实时共享朝鲜弹道导弹情报等安全保障合作，将三国的安全合作制度化。基于日韩关系获得改进，三国力图在安全领域迈入新里程。

安全合作框架备忘录是为美日韩提出安全合作基本方向和政策指南的首个文件，旨在通过应对朝鲜核导威胁等区域内的挑战、挑衅和威胁，保障朝鲜半岛和印太地区等各地的和平与稳定。

日本防长木原稔星期天（7月28日）在日本防卫部与美国防长奥斯汀以及韩国防长申元湜会谈了约一小时。三国会后发表了联合声明，对俄罗斯与朝鲜日益增长的军事和经济合作表明关切。考虑到中国在南中国海等的动向，声明还强调强烈反对在印度太平洋海域单方面改变现状的尝试。

三国也协议，每年轮流举行部长级会议，加强共享导弹预警数据，并将联合军演制度化。

木原在发表此一备忘录时说：“备忘录以文件形式发出，这将确保美日韩合作变得更牢固，意味着在面对国际形势变化时也不动摇，这样的合作对朝鲜半岛的和平与稳定至关重要。三国也将以这作为基础，为地区和平与稳定作出贡献。”

此次是美日韩防长会谈首次在日本举办，也是韩国国防部长时隔15年再次访日。木原与申源湜举行了双边会谈，商定搞活防务交流，包括两国阁僚间互访。两人今年6月在新加坡举行过会谈，就防止再次发生韩国军舰向日本海上自卫队飞机照射火控雷达的问题达成了共识。奥斯汀表明“将发出守护自由开放的印度太平洋的强有力讯息”，申源湜称“在直面朝鲜威胁的形势下，强化合作必不可少”。

日本媒体一致认为，韩国防长此次访问日本，对三国巩固防务合作有着重大的意义。日本NHK指出，朝鲜持续发展核导弹和发射军事侦察卫星，日本与韩国周边安保环境日益严峻，加强美日韩三国的安全合作可以说是“刻不容缓”。

美日韩在去年8月首脑峰会上同意定期举行联合军演，三国防长今年6月份于新加坡聚首时敲定了夏天联合军演。

日韩关系的改善明显令美方松了一口气，美国防长奥斯汀指出，安全合作框架备忘录签署，保证了美日韩牢固的军事关系持续下去，美日韩三边安全伙伴关系踏出前所未有的一大步。

此外，美国和日本的外长与防长星期天也在东京举行“二加二”会议，商讨加强日美联合应对可能出现的台海或朝鲜半岛危机。