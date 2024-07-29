哈里斯竞选首周筹得二亿美元　支持率上升八个百分点

（华盛顿综合电）美国副总统哈里斯投入民主党总统候选人竞选的第一个星期，迅速筹到两亿美元资金，凸显民主党人对她的大力支持。与此同时，她在一项新民调中的支持率也上升八个百分点。

哈里斯竞选团队星期天（7月28日）说，自总统拜登一周前（21日）宣布退选，并支持哈里斯接棒以来，她已筹得两亿美元（约2.68亿新元）竞选资金，66%来自新的捐助者。过去一周，哈里斯竞选团队也新增17万名志愿者。

相较之下，共和党总统候选人特朗普在今年第二季度筹得3.31亿美元；同期，拜登竞选团队和民主党盟友则筹集2.64亿美元。

星期天（7月28日）公布的美国广播公司（ABC）新闻和益普索（Ipsos）民调结果显示，哈里斯的支持率已从一周前的35%上升到43%，不喜欢她的受访者比率从46%降至42%；特朗普的支持率则从40%下降到36%。

这项调查于星期五（7月26日）和星期六（27 日）进行，误差幅度为3个百分点。

民主党最迟将在下星期三（8月7日）举行线上投票，正式提名总统候选人。哈里斯已锁定赢得提名所需的支持人数，目前也未出现党内挑战者。52%的受调查者认为，她应该成为民主党的总统候选人。

调查也发现，主要的独立选民群体对哈里斯有所改观，支持她的比率从一周前的28%跃升至44%；支持特朗普的独立选民比率则从35%跌至27%。

受哈里斯支持率上升影响，“双重厌恶者”（double haters），即对共和与民主两党候选人都无好感的潜在摇摆选民比率减少了一半。在一周前的调查中，15%的人对拜登和特朗普都持负面看法；此次调查则显示，不喜欢哈里斯和特朗普的人占7%。

哈里斯取代年迈的拜登上阵，给民主党的竞选注入新活力。明尼苏达州州长沃尔兹是哈里斯的潜在副手人选之一。他星期天在美国有线电视新闻网（CNN）节目上说：“这令竞选氛围全然一新。”

哈里斯竞选团队联合主席兰德里欧接受微软全国广播公司（MSNBC）访问时称，哈里斯“度过以往50年来，美国政坛最好的其中一周”。但他也警告，这将是一场非常激烈的竞选。

据共和党籍的预计，总统选战可能很快会重回势均力敌的情况。“这是（哈里斯的）蜜月期。我认为，真正重要的第一项民调，将是劳动节后那个星期三（9月4日）的民调。”美国的劳动节为每年九月的第一个星期一。