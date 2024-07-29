恐特朗普连任 清洁能源企业拟暂停扩张计划

（法兰克福路透电）美国总统选举结果的不确定性影响了清洁能源企业的运营前景，因为一旦前总统特朗普重新入主白宫，拜登政府过去推行的大部分能源政策恐被推翻。

欧洲多家清洁能源企业近期放弃扩张计划，准备面对销售额下降、政府补贴减少或停止等情况。

卢森堡氢能公司H2Apex是其中之一。该公司本可以享有美国政府《通胀削减法》的税务回扣和补贴，在美国建一座氢罐生产厂，建设成本将是原本1500万美元（约2015万新元）的三分之一。但因担心特朗普重新掌权，它决定取消扩张计划，尽管此前已初步接洽了潜在客户。

H2Apex首席执行长罗斯纳说：“特朗普是个非常机会主义，非常好争论，也相当难以预测的人，你必须问问自己（继续扩张业务）的赌注是否合理。”

特朗普曾多次强调，当上总统后的第一要务就是推翻《通胀削减法》。特朗普指拜登政府在这个“绿色新骗局”上花费了数万亿美元，他不允许更多资金被继续浪费在“毫无意义的绿色骗局项目上”。

然而，这项于2022年8月通过的法案是美国迄今最全面的气候立法，主要内容包括在未来十年投入约4300亿美元，并在气候和清洁能源领域投资3690亿美元作为补贴，以支持清洁能源、电动汽车、关键矿物及发电设施的生产和投资。

国际分析机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）预测，若当前的清洁能源政策被特朗普推翻，到了2050年，预计将有约1万亿美元的低碳能源投资面临风险。

国际咨询公司罗兰贝格（Roland Berger）认为，特朗普完全废除《通胀削减法》的可能性不大，但电动汽车、电动汽车充电器、太阳能和能源效率的激励措施或受影响。