委内瑞拉总统马杜罗胜选连任　反对派和多国外长质疑成绩

（加拉加斯综合电）委内瑞拉星期天举行总统选举，选举委员会宣布总统马杜罗以51.2％的选票连任。不过，好几个出口民调显示，反对党候选人获胜。美国已对选举结果表达深切关注，认为没有反映民情。

此次选举，反对派申诉遭到恐吓和指责选举舞弊。选委会星期一（7月29日）凌晨宣布，反对党候选人、74岁的前外交官乌鲁蒂亚获得44.2％的选票。

选前，独立民调显示，选举可能会结束长达25年的“查韦斯主义”。查韦斯是委内瑞拉已故总统，是马杜罗的前任和政治导师，马杜罗延续了查韦斯领导的民粹主义路线。

61岁的马杜罗在胜选后向支持者发表讲话说：“（委内瑞拉）将会有和平、稳定和正义。”

美国国务卿布林肯立即对选举结果没有反映委内瑞拉选民的意愿表示“严正关切”；西班牙外长阿尔瓦雷斯呼吁委内瑞拉确保计票程序“完全透明”；意大利外长塔亚尼则表示对成绩感到困惑，“我们希望通过查阅文件来验证选举结果是否真的反映了人民的意愿”。

这次选举是马杜罗上台以来最大的一次执政挑战。在他执政的10年里，委内瑞拉经济问题严重，国内生产总值（GDP）下降了80％，导致3000万国民中超过700万被迫离国谋生。马杜罗被指搞独裁主义，关押批评者并骚扰反对派。

反对派阵营原本推举深受民众欢迎的反对党领袖马查多挑战马杜罗，但被取消参选资格。过后，乌鲁蒂亚取代马查多上阵。马查多积极为她的代理人乌鲁蒂亚助选，她星期天更是呼吁选民在计票的关键时刻于投票站保持警惕，以防选举舞弊。

马杜罗此前曾警告，如果他败选，将会发生“大屠杀”。乌鲁蒂亚说，反对派“准备捍卫”投票，并相信武装部队会尊重人民的决定。