涉破坏法国高铁 警方逮捕一极左男子

（巴黎综合电）法国国家铁路公司网络上周遭破坏，警方消息人士披露，当局逮捕一名极左派社运男子。除了铁路系统遇袭，法国境内多处通信基础设施，日前也遭人为破坏。

这名不愿具名的知情人士称，被捕男子星期天（7月28日）在法国北部瓦塞勒（Oissel）落网，随后移送到诺曼底鲁昂市受审。男子持有进入法国国家铁路公司技术设施的钥匙、工具以及与极左派有关的文宣材料。

上周五（7月26日）巴黎奥运会开幕前夕，法国国家铁路公司重要线路的讯号变电站和电缆受到包括纵火在内的大规模破坏，导致法国高速铁路系统受到严重干扰，多条高铁线路中断，列车服务大规模取消或延误，约80万人受影响。

三天后，法国内政部长达马南表明，政府倾向认为极左派极端分子是这次事件的幕后黑手，并透露当局已锁定几个可能实施破坏行为的嫌犯。

达马南补充说，此次袭击是“极左分子的传统行动模式”，破坏者显然掌握了有关设施的机密信息。但他拒绝回应信息是否从法国国家铁路公司内部泄露。

另有几家法国媒体在上周末收到匿名电邮，声称对铁路遇袭事件负责，信中使用激进组织的典型言辞，并抨击奥运会是“民族主义的庆典”。由于信中并未详细说明袭击者是如何破坏铁路系统，法警认为真实性仍有待调查。

经抢修后，法国高铁线路星期一（29日）上午恢复正常。法国交通部长韦格列特说，当局在事发后部署了50架无人机、250名铁路安全人员和1000名维修工人，加强高铁列车的网络安全。不过，此次事件仍造成数百万欧元的损失，包括商业损失和维修费用。

继法国高速铁路网络遭破坏后，法国三家电信运营商——SFR、布伊格电信公司和“自由移动”电信公司的六处通信基础设施，也在星期天（28日）凌晨1时到3时间（新加坡时间早上7时到9时）遭人为破坏。

法警披露，这三家电信运营商位于埃罗省、罗讷河口省、瓦兹省、默兹省、德龙省和奥德省的部分光缆受破坏，固定和移动通信网络受到影响；所幸首都巴黎未受影响。

目前还没有任何组织或个人宣称对破坏行为负责，警方已经开展调查。