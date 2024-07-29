韩防长：朝鲜或在美国大选前后进行核试验

（东京／平壤综合电）韩国国防部长申源湜警告，朝鲜可能正考虑在美国总统选举前后进行核试验，以提高对美国和亚洲盟友的威慑力。

申源湜星期天（7月28日）在东京接受彭博社的访问时说：“朝鲜已完成准备工作，只待一声令下就可进行核试验。我们不能排除这个决定性时刻会在美国总统选举之前或之后的可能性，以提高朝鲜对抗美国的筹码。”

朝鲜往往在重大政治事件发生时发起挑衅。它进行过六次核试验，上一次是在2017年9月，也是迄今为止威力最大的一次。

韩国国防分析研究所在2023年1月发布的报告中估计，朝鲜约有八九十枚核弹头，而朝鲜领导人金正恩的长期目标是拥有100至300枚。

去年，朝鲜媒体发布金正恩视察核武器研究所的照片，其中展示的核弹头数量为历来最多，并显示平壤在核弹头小型化方面取得了进展。总部设在奥地利的“开放核网络”去年6月称，这可能促使朝鲜进行试验，以测试它的新战术核弹头的威力。

朝鲜与俄罗斯的军事合作，也可能使朝鲜变得更加大胆。金正恩早前接待来访的俄罗斯总统普京时承诺，为俄罗斯在乌克兰的军事行动提供无条件支持。两人签署了防务协议，重启朝俄在冷战时期建立的合作关系，而如今这种合作得到了两国核武库的支持。

普京还表示，若金正恩因进行武器试验而面临新的国际制裁，俄罗斯准备动用在联合国安理会的否决权，阻止相关决议通过。

申源湜说：“我们相信，俄罗斯不仅正为火箭提供技术支持，还为朝鲜想要的常规武器现代化提供技术支持。随着时间推移，我们必须监控这些技术如何转移到朝鲜，并导致朝鲜武器系统发生变化。”

他也透露，韩国预计很快就会和美国和日本达成协议，为追踪朝鲜发射的导弹制定一套规范标准。三国自去年12月便开始共享导弹发射的实时数据，并制定了信息共享的标准操作程序。

据彭博经济分析，若朝鲜半岛爆发全面冲突，可能会造成数以百万计的人死亡；全球经济将在冲突的第一年里损失4万亿美元（约5.37万亿新元），这相当于全球国内生产总值（GDP）的3.9%，并且是俄乌战争所造成损失的两倍多。

金正恩视察朝鲜北部洪灾

另一方面，朝鲜北部近日遭遇特大暴雨，导致5000多人被困灾区。金正恩星期天到北部边境鸭绿江一带的灾区视察，指挥部队开展居民营救避险工作。

据朝中社报道，金正恩要求必须救援所有灾民，并多次指示重新侦察结束避险工作的地区。他赞扬了参与救援工作的飞行员，同时强烈谴责相关国家机关和地方干部未能提前做好防范工作。