以色列拟报复真主党 各国加紧斡旋防局势升级

（耶路撒冷/贝鲁特综合电）以色列安全内阁授权内坦亚胡政府，对黎巴嫩真主党袭击戈兰高地村庄做出回应，再次引发了加沙地带战争蔓延的担忧。

对此，黎巴嫩和真主党严阵以待。美国等国正努力斡旋，以防局势一发不可收拾。所幸迹象显示，以色列的回应会有所克制，它也不想看到中东陷入全面战争。

路透社星期一（7月29日）引述两位匿名的以色列官员说，以色列正在为可能发生的历时几天的战斗做准备。另外两名官员说，以色列虽然希望伤害真主党，但不想将中东拖入全面战争。

这四人包括一名国防高官和一名外交人员。这位外交人员说，以色列估计，它的回应不会导致全面战争。“目前这不符合我们的利益。”

以色列军方周六指伊朗支持的真主党从黎巴嫩发射火箭，击中戈兰高地德鲁兹人村庄内的一个足球场，炸死12名青少年。真主党否认与这次袭击有关，但以色列和美国均认定是它所为。

白宫星期天说：“这次袭击是真主党发动的。这是他们的火箭，从他们控制的地区发射。”

德鲁兹人星期天查看被火箭击中的迈季代勒舍姆斯村（Majdal Shams）足球场。袭击造成12个青少年死亡。（AFP）

以色列总理内坦亚胡周一走访遇袭村庄时重申，以色列将对袭击事件做出强有力回应。以色列安全内阁在星期天的紧急会议上，授权内坦亚胡和国防部长决定回应这次袭击的方式和时间。

以色列《新消息报》引述匿名官员，以方的回应将是“有限但意义重大的”。报道称，选择范围从对桥梁、发电厂和港口等基础设施的有限攻击，到打击真主党武器库或针对真主党指挥官。

安全消息人士说，以色列无人机周一在黎巴嫩南部发动袭击，打死两名真主党战士。这是自戈兰高地遇袭以来，黎巴嫩首例死亡事件。黎巴嫩官员称，包括一名婴儿在内的另外三人在这次袭击中受伤。

早前的消息说，真主党已经处于高度戒备状态，为以色列可能发动的大规模报复行动做准备，并撤离黎巴嫩南部和东部贝卡谷地（Bekaa Valley）的阵地。

为防被以色列的还击波及，多家航空公司包括德国汉莎航空和法国航空，已经取消或调整进出黎巴嫩首都贝鲁特国际机场的航班。

黎巴嫩外长哈比卜星期天接受当地媒体访问时说，美国、法国和其他国家正在努力遏制局势升级。他透露：“以色列将以有限的方式升级局势，真主党将以有限的方式做出回应……这些是我们得到的保证。”

黎巴嫩总理米卡提也在星期天发表声明说，“正在与国际、欧洲和阿拉伯各方进行谈判，以保护黎巴嫩并抵御危险”。

真主党是控制加沙地带的巴勒斯坦武装组织哈马斯的盟友。自加沙战争爆发以来，真主党就对以色列发动火箭和无人机袭击，以支持巴勒斯坦人，并称只有当以色列停止攻击加沙，真主党才会停火。以色列和黎巴嫩边境的冲突已经迫使双方数万人逃离家园。

美国国务卿布林肯周一与以色列总统赫尔佐格通电话时，强调了防止冲突升级的重要性。国务院说，两人讨论了为达成外交解决方案以允许边境两侧公民返回家园所做的努力，以及为实现加沙停火和释放被扣押人质所做的持续努力。

美国副总统、民主党推定总统候选人哈里斯通过她的国家安全顾问说，哈里斯谴责戈兰高地的可怕袭击，并表明坚定支持以色列。

英国对事态进一步升级表示担忧。埃及也担心袭击可能“演变成一场全面的地区战争”。

德国呼吁在黎巴嫩的德国人紧急撤离，同时敦促中东冲突各方，尤其是伊朗，防止局势升级。