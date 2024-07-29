金珠爱接受接班人培训 参与朝鲜多项军事活动

韩国情报消息称，朝鲜领导人金正恩的女儿金珠爱正在接受“接班人”培训。

韩国国家情报院星期一（7月29日）在国会情报委员会全会上说，朝鲜暗示金珠爱是当前最有力的接班人，并给予她相关培训。但考虑到居民的反应，朝方适度调整了关于金珠爱的宣传力度和频度，同时进行一些非公开活动。

据悉，现年11岁的金珠爱是金正恩与其妻子李雪主于2013年2月19日所生的女儿。

根据国情院的分析，朝方对金珠爱的称呼以及其公开亮相的情况表明，她正在接受接班人培训。

国情院指出，过去金珠爱参加的活动中，六成以上是陪同其父金正恩参加军事领域活动，一小部分为经济活动，但最近七成以上是军事活动。这在很大程度上巩固了她的接班人地位。

然而，国情院也指出，金珠爱的接班人地位尚未被完全确定，其他兄弟姐妹仍有可能成为接班人，因此不排除接班人选变化的可能性。

至于金正恩的健康问题，国情院说，金正恩体重达到140公斤，身体质量指数（BMI）严重超标，达约45，属于重度肥胖，是心脏疾病高危人群。

国情院说：“据了解，（金正恩）从30岁出头开始出现高血压和糖尿病症状，如果不改善现在的健康状态，就有可能出现家族病史，心血管系统疾病。（当局）追查到（金正恩）正在寻求海外的治疗药物的动向。据推测，现有的药物可能难以有效治疗这些疾病。”

世宗研究所半岛战略中心负责人郑成长指出，综合分析金珠爱的修饰语和曾访朝会见金正恩家人的外国人士相关言论来看，金珠爱上面有哥哥的可能性接近零。金珠爱下面可能不是弟弟，很有可能是妹妹。如果金正恩没有儿子，只有女儿，除了内定长女金珠爱为接班人之外，别无他法。

不过，去年11月叛逃至韩国的朝鲜驻古巴大使馆前参赞李日圭（52岁）对金珠爱接班的可能性不以为然，他说：“我个人认为很难。想获得绝对权威、绝对崇拜，就要有神秘感。就像现在这样，全都曝光了，还有什么神秘感和崇拜感？”