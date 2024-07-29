美日澳印四方外长对南中国海局势深感担忧

符祝慧

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发布 / 2024年7月29日 11:41 PM
印度外长苏杰生（前排左起）、美国国务卿布林肯、日本外长上川阳子及澳大利亚外长黄英贤星期一与日本首相岸田文雄（不在图中）会谈后一同步出首相府。（路透社）
印度外长苏杰生（前排左起）、美国国务卿布林肯、日本外长上川阳子及澳大利亚外长黄英贤星期一与日本首相岸田文雄（不在图中）会谈后一同步出首相府。（路透社）

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美国、日本、澳大利亚和印度外长星期一在东京举行四方安全对话会议，强烈反对试图凭借力量或施压改变现状的单方面行动。

美国国务卿布林肯、日本外长上川阳子、澳洲外长黄英贤以及印度外长苏杰生星期一（7月29日）举行美日澳印四方安全对话（QUAD）外长会议，就印度太平洋局势进行战略性坦诚讨论，重申实现“自由开放印太”的坚定承诺。美日澳印四方一致认为，要扩大印太伙伴机制，通过加强海上合作，维持印太海洋秩序，并且强调建立基于规则的海洋秩序的重要性。

此次会议的联合声明未点名中国，但对南中国海局势表达高度担忧，并称高度关切持续对争议区域的军事化、以及在南中国海干扰他方航行的胁迫行为。显然，这与近几个月来中国和菲律宾的海上冲突有关。即便中菲两国已在本月早前达成协议，但四国外长认为有必要制定一系列措施，例如分享卫星数据和给予伙伴国培训，以提高有关国家的海上安全机制。

谴责朝鲜测试弹道导弹

联合声明也谴责朝鲜测试弹道导弹技术，破坏东亚稳定并违反联合国安理会决议，呼吁按照联合国安理会决议让朝鲜半岛实现完全无核化。

日本外长上川过后在联合记者会上指出：“俄罗斯入侵乌克兰，中国试图单方面改变东海和南中国海现状，朝鲜继续发射弹道导弹。 随着不确定性增加，国际形势越来越不稳定。日美澳印四国有着共同的价值观，我们进行了战略讨论，要继续履行对（印太）地区所做的承诺，在广泛领域提供支援，以实现共存、共荣的国际社会。”

日本外交部文告称，四国部长也重申支持亚细安的核心地位， 以及落实《亚细安印太展望》（AOIP）。他们也重申要致力支持太平洋岛国。

澳洲外长黄英贤宣布，澳洲政府将成立相关组织，为印太数据通信用海底电缆提供技术支持，四年里将投入1800万澳元（约1583万新元）在太平洋岛国等地铺设电缆和移动通信系统。

日本分析指出，中国在太平洋岛国的存在感越来越强，澳洲希望扩大影响力与之抗衡。

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