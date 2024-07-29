美日澳印四方外长对南中国海局势深感担忧

美国、日本、澳大利亚和印度外长星期一在东京举行四方安全对话会议，强烈反对试图凭借力量或施压改变现状的单方面行动。

美国国务卿布林肯、日本外长上川阳子、澳洲外长黄英贤以及印度外长苏杰生星期一（7月29日）举行美日澳印四方安全对话（QUAD）外长会议，就印度太平洋局势进行战略性坦诚讨论，重申实现“自由开放印太”的坚定承诺。美日澳印四方一致认为，要扩大印太伙伴机制，通过加强海上合作，维持印太海洋秩序，并且强调建立基于规则的海洋秩序的重要性。

此次会议的联合声明未点名中国，但对南中国海局势表达高度担忧，并称高度关切持续对争议区域的军事化、以及在南中国海干扰他方航行的胁迫行为。显然，这与近几个月来中国和菲律宾的海上冲突有关。即便中菲两国已在本月早前达成协议，但四国外长认为有必要制定一系列措施，例如分享卫星数据和给予伙伴国培训，以提高有关国家的海上安全机制。

谴责朝鲜测试弹道导弹

联合声明也谴责朝鲜测试弹道导弹技术，破坏东亚稳定并违反联合国安理会决议，呼吁按照联合国安理会决议让朝鲜半岛实现完全无核化。

日本外长上川过后在联合记者会上指出：“俄罗斯入侵乌克兰，中国试图单方面改变东海和南中国海现状，朝鲜继续发射弹道导弹。 随着不确定性增加，国际形势越来越不稳定。日美澳印四国有着共同的价值观，我们进行了战略讨论，要继续履行对（印太）地区所做的承诺，在广泛领域提供支援，以实现共存、共荣的国际社会。”

日本外交部文告称，四国部长也重申支持亚细安的核心地位， 以及落实《亚细安印太展望》（AOIP）。他们也重申要致力支持太平洋岛国。

澳洲外长黄英贤宣布，澳洲政府将成立相关组织，为印太数据通信用海底电缆提供技术支持，四年里将投入1800万澳元（约1583万新元）在太平洋岛国等地铺设电缆和移动通信系统。

日本分析指出，中国在太平洋岛国的存在感越来越强，澳洲希望扩大影响力与之抗衡。