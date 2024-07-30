早产婴饮医院奶粉患肠炎 雅培被判赔近5亿美元

（圣路易斯综合电）美国密苏里州陪审团裁定，美国雅培药厂（Abbott Laboratories）一款早产婴儿配方奶粉导致一名女婴患上严重肠病，须赔偿4亿9500万美元（6亿6440万新元）。目前雅培在全美各地面对数百起这类诉讼，这是第一个出炉的判决。

起诉人吉尔的女儿2021年在新生儿加护病房留医时，被喂食雅培早产婴儿奶粉Similac Special Care 24，之后罹患坏死性小肠结肠炎（necrotizing enterocolitis）。这种病多数发生在早产儿身上，致命率介于15%至40%。吉尔的女儿虽保住性命，但神经受到不可逆转的损伤，需长期照护。

吉尔指控雅培没告知消费者，食用早产儿奶粉可能罹患坏死性小肠结肠炎，进而导致脑部受损，甚至死亡。吉尔的律师说：“企业必须诚实交代产品的好坏。早产儿使用某种配方奶粉若存在风险，父母有权知道会有什么问题。”

陪审团上周五（7月26日）裁定雅培须支付吉尔9500万美元作为补偿性赔偿，4亿美元作为惩罚性赔偿。12人陪审团以九票赞成，通过裁决。

雅培表示将“探索所有途径推翻这个错误的决定”。雅培发言人斯托费尔说：“这样的判决忽视医疗保健专业人士的科学知识和意见，他们花了毕生时间治疗这些婴儿。这裁决将使持续供应这些产品变得困难。”

雅培的律师在审讯中辩称，吉尔的女儿神经受损是因出生时受创，脑部缺氧所致。

雅培和Enfamil奶粉制造商利洁时（Reckitt Benckiser）在美国共面对近1000起诉讼，指它们没有告诫医生，配方奶粉比母乳更可能导致婴儿罹患坏死性小肠结肠炎。这些案件涉及的是以牛乳为基底的配方奶粉和母乳强化剂，均为医院婴儿特制，消费者在市面上买不到。

今年3月，利洁时被伊利诺伊州陪审团裁定，须赔偿一名早产儿的母亲6000万美元，因为这名婴儿在服食Enfamil奶粉后死于肠道疾病。