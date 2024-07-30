英国少年持刀闯舞蹈班伤人 致三童死十人伤

（伦敦／南港综合讯）英国英格兰西北部一个儿童舞蹈坊发生持刀袭击案，导致三名儿童死亡，另有10人受伤。警方逮捕了一名17岁少年。

袭击事件发生在星期一（7月29日）早上11时50分（新加坡时间傍晚6时50分），当时英格兰默西赛德郡南港哈特街一家瑜伽和舞蹈坊正主办以流行乐巨星泰勒丝（Taylor Swift）为主题的舞蹈课，约25名六岁至11岁的儿童参加了活动。

课程快结束时，一名17岁持刀少年闯入，袭击在场的人。英国警方星期一通报，有两名分别为六岁和七岁的女童在事件中死亡。另一名重伤的九岁女童，则于星期二（30日）在医院过世。

另外还有八名儿童受伤，其中五人伤势严重。有两名成人因试图保护儿童蒙受重伤。

九岁死者是原籍葡萄牙的爱丽丝·阿吉亚尔（Alice Aguiar）。亲友在网上发文悼念她说：“你只是一个无辜的孩子，一个快乐微笑的女孩，你原本拥有光明的生活，但一个卑鄙的人毫无怜悯且毫无理由地将你夺走。”

警方事后在谋杀和谋杀未遂的罪名下逮捕17岁少年，并起获一把刀子。出于法律原因，当局不得透露少年的身份。

英国媒体引述消息称，少年来自威尔士的卡迪夫（Cardiff），六岁时随卢旺达籍父母搬到南港地区，他事发前住在距离事发地点约八公里远的班克斯村。

少年被指在事发前乘出租车到事发地点，但没有支付车资，他与司机和两名目击者发生短暂争吵后离开。

警方说，袭击者的动机不明，但相信与恐怖主义无关，也未涉及其他嫌疑人。

不少人在事发地点附近摆放鲜花和玩偶，悼念逝世的两名儿童。（路透社）

其中一名伤者是63岁的商人海耶斯（Jonathan Hayes），他的办公室就在事发舞蹈室旁。海耶斯的妻子海伦告诉媒体：“海耶斯听到尖叫声就冲出去，看到袭击者伤害一个孩子，于是上前试图抢过刀子，但过程中腿部被刺伤。”

另一名伤者是主办活动的舞蹈教师卢卡斯（Leanne Lucas，35岁）。她的阿姨班尼特说：“她个子很小，面对一个拿着刀的男人，根本没有还手之力，但她想保护那些孩子。”

南港议员赫尔利说，这次袭击是这个地区“有史以来最严重的暴行”。英国首相斯塔默、英国王室和多名部长也向遇难者致哀。