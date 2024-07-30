以哈互指对方提新条件阻碍停火谈判

（耶路撒冷综合电）以色列与哈马斯再度互相指责对方提出新条件，阻碍停火与交换被扣押人员的谈判。以色列当局此时又传出扣留涉嫌虐待巴勒斯坦囚犯的士兵，激怒了原本就不满政府解救人质不力的右翼分子，加剧以色列国内动荡。

哈马斯星期一（7月29日）发声明称，以色列总理内坦亚胡在最新一轮谈判后开出新的条件，这意味着谈判出现“倒退”。

此前一天，埃及、卡塔尔和美国调解人员在罗马会见了以色列代表团。哈马斯说：“从调解人员转达的信息中可以清楚地看出，内坦亚胡又再度采用拖延和回避的策略，通过提出新的条件和要求来避免达成协议。”

内坦亚胡否认提出任何新条款，并反指哈马斯领导层坚持要对原有协议做出多达29处修改。他的办公室在一份声明中说：“以色列坚持原有提案中的原则，即最大限度地释放仍活着的人质、控制（加沙与埃及边境的）费城走廊，以及防止恐怖分子和武器进入加沙地带北部。”

哈马斯随即驳斥内坦亚胡的说法，称他试图拖延时间。哈马斯政治局高级官员雷希克说：“调解人员清楚知道，哈马斯展现了灵活度和积极的态度，为达成协议铺平道路，并绕过了以色列设置的障碍。”

哈马斯控制的阿克萨电视台引述另一名哈马斯官员的话报道，内坦亚胡在让流离失所的巴勒斯坦人重返家园的问题上提出“不可能达成”的条件。他还拒绝从拉法口岸以及加沙和埃及之间的其他边境地区撤军，并拒绝释放被长期关押的巴勒斯坦囚犯。

加沙地带的人道主义危机越来越严重，国际社会不断加大施压，呼吁以色列跟哈马斯达成停火协议。国际社会也愈发关切以色列恶待巴勒斯坦囚犯的指控。

以军拘留涉虐待巴囚九士兵

据法新社报道，以色列军方星期一拘留了九名预备役士兵，他们涉嫌在以色列南部的斯德泰曼（Sde Teiman）拘留中心虐待一名巴勒斯坦囚犯。据巴勒斯坦囚犯俱乐部说，这些士兵涉嫌性侵囚犯。

以色列右翼示威者星期一闯入涉嫌虐囚的士兵被扣押的军事基地，与试图阻止他们的军方和警察发生肢体冲突。（法新社）

以军逮捕自己人引发右翼不满，拘留中心和士兵被拘留问话的军事基地外都出现小规模抗议活动，抗议者还一度闯入设施。极右翼的国家安全部长本—格维尔也在社媒平台X发文呼吁：“不要对预备役军人动手。”

内坦亚胡则谴责闯入军事基地的行为，并呼吁平息骚乱。以军总参谋长哈莱维也表明：“闯入军事基地与破坏基地秩序，是绝对不可接受的恶劣行为。我们正处于战争，这种行为会危及国家安全。”

这起事件加剧了以色列政治动荡。中间派反对党拥有未来（Yesh Atid）指责国会副议长瓦图里煽动示威者，呼吁解除他的职务。防长加兰特也致函内坦亚胡，要求他调查本—格维尔是否下令警方不要阻止示威者。