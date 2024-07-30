哈里斯竞选搭档人选减少 特朗普将展开千万美元广告攻势

（华盛顿综合电）美国北卡罗来纳州和密歇根州的州长退出角逐，不当副总统候选人，副总统哈里斯的搭档人选名单缩减。与此同时，共和党总统候选人特朗普将在六个战场州发起1000万美元（1352万新元）的广告攻势，试图压一压哈里斯的势头。

北卡罗来纳州州长罗伊·库珀星期一（7月29日）发布声明说，获选入名单让他感到荣幸，但”现在对北卡罗来纳州和我来说都不是进入全国选举的最佳时机”。

密歇根州州长格雷琴·惠特默同日在哥伦比亚广播公司节目上说，她没有参与哈里斯竞选搭档的审查过程。她说：“我已经与包括密歇根州人民在内的所有人沟通过，我将担任州长直到2026年底任期结束。”

考虑到哈里斯的背景，民主党的副总统候选人名单料以白人男性为主。据两名知情人士透露，哈里斯上个周末已与宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗、肯塔基州州长安迪·贝希尔、亚利桑那州联邦参议员马克·凯利、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹和交通部长皮特·布蒂吉格等民主党要员交谈。

哈里斯宣布争取成为民主党总统候选人后，很快收获民主党人站队支持。不过迄今，在众议院年底选举中选情激烈的35个选区，有12名民主党现任议员和候选人尚未表示支持哈里斯。他们把自己定位为独立的决策人，为选民而非政治而参选。

其中一名是缅因州联邦众议员戈尔登。他说，对领导人的选择绝不应仅是出于对党的忠诚。他说，他想看看哈里斯会提出哪些政策来帮助他所在选区的公民。

7月27日，美国共和党总统候选人特朗普在明尼苏达州圣克劳德（Saint Cloud）举行的竞选集会上发言。（法新社）

另一方面，78岁的共和党总统候选人特朗普的竞选团队本周将在六个战场州发起1000万美元的广告攻势，试图把哈里斯所获的热情支持及踊跃捐款压下来。这是特朗普自1月与共和党对手争夺党内提名以来最大的广告攻势。

59岁的哈里斯由总统拜登手里接过竞选棒子以来，获得巨款赞助人力挺。在年轻选民中激发新的活力。她上周筹集了2亿美元的新竞选资金。