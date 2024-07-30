委内瑞拉总统再连任广受质疑 多国吁审核选举结果

（加拉加斯综合电）委内瑞拉总统马杜罗在总选举中赢得第三个任期，在国内引发巨大争议，也普遍受拉丁美洲和欧美国家质疑，委内瑞拉和多国的关系顿时变僵。

委内瑞拉星期天（7月28日）举行总统选举后，选举委员会宣布马杜罗胜选，新任期从2025年至2031年。然而，根据投票日的独立出口民调，反对派才是赢家。反对派因此谴责马杜罗舞弊。

拉美国家也纷纷提出质疑。阿根廷、哥斯达黎加、厄瓜多尔、危地马拉、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、多米尼加和乌拉圭九个国家星期一（29日）发表联合声明，呼吁由独立观察员监督对选举结果进行全面核查。美洲国家组织（OAS）常设理事会定星期三就委内瑞拉选举问题召开紧急会议。

巴拿马总统穆利诺星期一还召回驻委外交人员，暂时中止与委内瑞拉的外交关系。“我不能让自己沉默而变成同谋。不尊重人权和违反自由的政权，不配获得外交承认。”

秘鲁也召回驻委大使，并要求国内的委内瑞拉外交官在72小时内离开。

委内瑞拉随后做出反击，宣布召回驻巴拿马、阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、多米尼加和乌拉圭七国的外交人员，并停飞往返巴拿马和多米尼加的航班，以抗议这些国家的“干涉言行”。

智利没签署联合声明，但总统博里奇形容委国的选举结果令人难以置信。

美国、欧盟、法国和联合国等也要求委内瑞拉公开完整的计票记录。

美国官员在星期一的吹风会上直指委内瑞拉选举遭操纵，其结果“毫无可信度”。他们说，华盛顿将根据马杜罗接下来的行动，评估制裁政策。美国也就此事在同区域盟友和国际伙伴协调如何反应与合作。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表明，在所有投票站的记录公布并得到核实前，欧盟无法承认选举结果。联合国秘书长古特雷斯呼吁委内瑞拉确保选举绝对透明，并强调选举争端应以和平方式解决。

中国国家主席习近平星期二（30日）则致电马杜罗，祝贺他当选，表示“坚定支持委内瑞拉反对外部干涉的正义事业”。俄罗斯总统普京也祝贺了马杜罗，克里姆林宫呼吁委内瑞拉反对派接受败选，并指外部势力不应煽动使委国不稳定。

马杜罗宣布胜选后在国内引发的示威酿成暴力冲突，已有至少两人死亡。星期一在首都加拉加斯，数以千计的民众走上街头示威，警方发射催泪瓦斯和橡皮子弹，示威者抛掷石块还击。在向来支持马杜罗的首都最贫困区也发生示威。当地一居民说：“我们想要自由。我们要马杜罗离开。”

至少有两座查韦斯雕像被示威者推倒。查韦斯执政10多年，2013年病逝，马杜罗接棒后延续了前任的民粹主义路线。过去10年来，委内瑞拉国内生产总值急降80%，迫使3000万公民中的700多万人远走他乡。马杜罗也被指关押批评者和骚扰反对派。

选前民调显示，此次选举有望结束长达25年的“查韦斯主义”，但官方结果却是马杜罗以51.2%的得票率击败得票44.2%的反对派候选人冈萨雷斯。反对派领袖马查多称，根据他们所取得73.2%的计票结果，冈萨雷斯得票是马杜罗的两倍多。

委内瑞拉检察官星期一指马查多涉嫌参与试图窜改计票数据的网络攻击；预料这将引发反弹，使马杜罗政府受到更大的抨击。