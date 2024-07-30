以色列夜袭黎南真主党多个目标 伊朗警告若攻击黎巴嫩后果严重

（德黑兰／华盛顿综合电）以色列星期二空袭黎巴嫩南部真主党的多个目标。伊朗严厉警告以色列，若攻击黎巴嫩“后果严重”；美国则认为这场冲突不会引发规模更大的战争。

以军星期二（7月30日）说，它连夜打击了黎巴嫩南部七个地区的大约10个真主党目标，击杀了一名武装人员。以军还袭击了真主党的军火库、基础设施、军事建筑和发射器。

以军指出，星期二有10枚火箭弹从黎巴嫩射出，其中一枚击中以色列北部一住宅区，造成一人死亡。

真主党过后说，他们向越过黎巴嫩领空的以色列战机开火，迫使战机折返。

自去年10月以哈冲突爆发后，以色列和真主党在以黎边界上的交火不曾间断。 上星期六（27日），以色列指真主党向以占领的戈兰高地发射数十枚火箭弹，导致一小镇至少12人死亡、30余人受伤。以色列过后誓言发动“全面战争”，但真主党否认发动这波袭击。

以色列隔天出动无人机在黎南发动袭击，打死两名真主党成员。以方还称，军队正在为可能持续几天的战斗做准备。

伊朗新任总统佩泽希齐扬星期一（29日）警告以色列不得攻击黎巴嫩。佩泽希齐扬与法国总统马克龙通电话时说，一旦犹太复国主义政权袭击黎巴嫩，“它将犯下巨大错误，后果严重”。

美国和法国等多国正在努力遏制事态升级。美国表示有信心可避免以色列和真主党之间爆发更广泛的战争。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期一说，美国和以色列的官员周末进行多层级对话，还指“可能爆发全面冲突”是危言耸听。“没有人希望爆发更广泛的战争，我相信我们能够避免这样的结果。过去10个月来，我们多次听说会爆发全面战争，这些预测当时已是夸张，坦白说，现在看来也是如此。”

法国外交关系研究所的黎巴嫩问题研究员让萨马安说，以色列与真主党之间的战斗是否会扩大，关键在于以色列选择攻击的目标和地点，比如是否把地点从黎巴嫩南部转向贝鲁特，是否把目标扩大到政府基础设施或机场。他认为，在现阶段，以色列应该不会这么做。

中东安全咨询公司Le Beck的地缘政治专家霍洛维茨认为，以色列已经动员数十万人在加沙与哈马斯战斗，没必要开辟新战线分散兵力。

另一些分析指出，真主党的力量近年已大增，它自2006年与以色列开战后扩充军火储备，如今拥有多种重型火箭弹、弹道导弹，以及防空、反坦克、反舰导弹和无人机。真主党领袖纳斯鲁拉上个月还说，他属下武装人员“远超”10万，随时可以大动员。

根据以军的说法，自去年10月以来，真主党的攻击共造成以方23名平民和至少17名士兵死亡。据法新社统计，黎巴嫩境内则有至少527人死亡，大多数是武装人员，平民有至少104人。