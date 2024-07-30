美国延迟对华进口产品加征关税

（华盛顿综合电）美国对电动车及电池、电脑晶片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅提高关税的举措，将推迟至少两个星期生效。

这些关税原定8月1日生效，但美国贸易代表办公室（US Trade Representative’s office，简称USTR）星期二（7月30日）说，他们仍在审查收到的1100个公众反馈，目前预计将在8月的某个时候发布最终决定。新关税则将在最终决定公布约两星期后生效。

美国是在2018年前总统特朗普任内，开始对大批中国商品征收关税。拜登上任后继续保持这些关税，并于今年5月宣布，恢复对数百种中国进口商品征收关税，包括将中国电动车的进口关税提高四倍至100％以上，并将半导体关税提高一倍至50％。

USTR还征求意见，建议对医用口罩和手套等征收25％关税，并计划对注射器征收50％关税。

美国正投入数千亿美元的清洁能源税收补贴，发展本土电动车、太阳能和其他新产业。中国在这些领域的产能过剩被指威胁到美国企业的生存能力。加征关税旨在保护美国就业机会，免受中国廉价商品大量涌入的影响。

白宫此前称，新措施影响目前价值180亿美元（约242亿新元）的中国进口商品，包括钢铝、半导体、电动车、关键矿物、太阳能电池和起重机。对电动车加征关税对美国的政治影响可能大于实际影响，因为美国进口的中国电动车不多。