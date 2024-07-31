丰田九州兴建车载电池基地 为日本电动车出口铺路

日本丰田汽车公司宣布要以2030年为目标，将其全球电动汽车市场的销量增到每年350万辆，同时在2035年，将其高级品牌“雷克萨斯”全款电动化。目前，已成为先端半导体制造中心的九州，预料将成为日本反攻世界电动车市场的一大基地。

据报道，日本最大汽车公司丰田（Toyota）将在九州建造一座新的电动车（EV）锂离子电池工厂。新厂距离丰田在九州宫田的工厂约40公里，该厂年产43万台雷克萨斯（Lexus），其中90%出口到亚洲国家。丰田工业园区位于24小时运营的海上机场北九州机场对面，是日本领先的沿海工业园区之一。园区附近除了有九州高速公路立交桥外，还毗邻水泥、汽车出口港神田港。

此前，丰田已在公司发源地爱知县，以及兵库县和静冈县设立了电池生产基地。估计，在九州新建设的电池厂将成为它发展新一代电动车的一大核心工厂。

报道称，近年，由于中国企业在电动车领域崛起，使得日本车商在亚洲的生产规模缩减。丰田的这一车载电池扩充计划是要在九州地区建立一个EV的主要供应链，作为其扩大出口的立足点。

日本政府已将蓄电池列入经济安全战略物资的清单，其计划是要扩大日本的制造能力，以防止因外部冲突或灾难时影响供应链。如同支持台积电在九州设半导体厂，日本经济产业部也准备根据《经济安全促进法》为丰田的九州电池新厂提供津贴。

去年，日当局已向日本主要车商如丰田、本田等提供超过3000亿日元（约27亿新元）的津贴，其中包括了车载电池的开发和制造。从技术上看，结合九州现有的半导体工业，将能更快将它发展为电动汽车和自动驾驶尖端技术的集中地。

目前进驻九州的汽车公司，除了丰田还包括大发工业、日产汽车和马自达。分析指出，将九州打造为电动车的枢纽，不仅有利于生产，更能促进日本车商联手提升技术。再来，九州距离中国的上海和大连，以及日本首都东京都是大约1000公里；九州大城市福冈又具备面向东南亚的出口港。因此，将九州打造成为新一代电动车制造业的枢纽，估计能提升日本电动车的出口竞争力。