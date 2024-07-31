分析：哈马斯领导人遇刺不会使中东爆发全面战争

哈马斯领导人哈尼亚在伊朗遭到暗杀后，国际社会普遍担忧此事或会引发连锁反应，使中东地区局势面临失控风险。不过，受访学者认为，哈马斯和伊朗对此有强烈反应，但这不意味着中东即将爆发全面战争，因为伊朗不会改变策略，与以色列直接开战；伊朗会继续通过代理人，进行影子战争。

哈马斯指控以色列于星期三（7月31日）凌晨在伊朗首都德黑兰杀害哈尼亚，并誓言进行报复。负责调查此事的伊朗当局表明，调查结果将很快公布，将与“抵抗轴心”成员一起作出回应。同日晚些时候，以色列政府表明，不会就暗杀事件置评。

华盛顿近东政策研究所高级研究员迈克尔辛格（Michael Singh）接受《联合早报》采访时说，哈尼亚遇害虽不会使中东爆发全面战争，却凸显了伊朗的安保漏洞，还使哈马斯失去一名高级领导人，所以伊朗和哈马斯势必会对以色列采取反制措施。

迈克尔研判：“伊朗和哈马斯可能会分别报复以色列，伊朗或通过叙利亚和伊拉克等地的武装组织报复以色列，哈马斯可能会对以色列发动恐怖袭击。”

哈尼亚遇害恐令持续数月的停火谈判再次陷入僵局。

新加坡国立大学中东研究院（MEI）研究员蔡胜荣告诉《联合早报》，哈尼亚虽然不时也用犀利言辞抨击以色列，但他是哈马斯的务实派代表人物，在停火谈判中发挥着重要作用，他的遇害将极大地影响谈判进程。

蔡胜荣研判：“哈马斯接下来可能会委任正在海外流亡的前任领袖迈沙阿勒（Khaled Meshaal）继续参与谈判，但更重要的是，哈尼亚遇害或使哈马斯领导层在后续的谈判中持更强硬态度，加剧谈判的复杂性。”

尽管哈尼亚遇刺给中东安全局势带来更多变数，但中国宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先对《联合早报》指出，伊朗不会轻易介入地区战争，因为以色列腹背受敌的处境符合伊朗的政治需要。

李绍先说：“从伊朗选出改革派总统佩泽希齐扬来看，显示伊朗当前更重视发展经济和改善民生，以实现增长和繁荣。此外，伊朗也希望与今年3月握手言和的沙特阿拉伯维持友好关系，不希望因为与以色列交战和沙特等阿拉伯国家关系紧张。”

蔡胜荣认为，主导“抵抗轴心”的伊朗无须直接介入战局。“伊朗已召开最高国家安全委员会紧急会议，并控制和指挥该轴心的武装组织应对哈尼亚暗杀事件。”