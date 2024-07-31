哈尼亚善于外交斡旋 在哈马斯中属温和派

（迪拜综合电）和其他哈马斯官员一样，哈尼亚政治言辞强硬，一直是以色列通缉的目标，但在许多外交官眼中，他是哈马斯领导层中相对温和与务实的声音，也是这个巴勒斯坦激进组织的外交核心。

哈尼亚于1963年出生在加沙地带的沙蒂难民营，父母是被驱逐出阿斯卡兰（Askalan，现为以色列城市阿什凯隆）的巴勒斯坦人。他曾在联合国开办的学校学习，后来进入加沙伊斯兰大学。1987年第一次巴勒斯坦大起义期间，他加入刚创立的哈马斯，因参与起义而数次遭到以色列逮捕和囚禁。

1993年，哈尼亚被驱逐到黎巴嫩一年后返回加沙，之后在哈马斯里稳步晋升，并且是哈马斯创始人亚辛的爱徒。亚辛和继任者兰提斯（Abdel Aziz Rantisi）2004年相继死于以色列空袭后，哈尼亚成为哈马斯秘密“集体领导层”的一员。

哈尼亚很早就提议哈马斯成立政党。2006年，哈马斯赢得巴勒斯坦立法委员会选举，哈尼亚获任命为总理。隔年，哈马斯在以色列撤走后控制了加沙地带，哈尼亚政府接着与在约旦河西岸的巴勒斯坦解放组织政府分裂。

之后10年里，哈尼亚一直是哈马斯在加沙的最高领导人。2017年，他获委任为哈马斯政治局领导人，把领导加沙的棒子交给了强硬派的辛瓦尔。

2019年哈尼亚流亡卡塔尔后，频繁穿梭于土耳其、伊朗、卡塔尔等国，成为哈马斯外交的核心人物。据悉，他与各巴勒斯坦派系也关系良好。

以哈爆发新一轮冲突后，哈尼亚一直在相关国际谈判中扮演重要角色。直到7月初，哈尼亚还在与卡塔尔和埃及的调解人员接触。

今年4月，哈尼亚的三个儿子和四个孙儿在以色列空袭中死亡。他当时说，自己已在这场战争中失去数十名亲人，并强调这不会影响哈马斯的谈判立场。“我家人的血并不比其他巴勒斯坦人的血更珍贵。加沙所有烈士都是我的孩子。”

身为逊尼派回教徒，哈尼亚也协助哈马斯拉近与什叶派掌权的伊朗的关系，从而在获得伊朗支持，在增强哈马斯战斗能力方面发挥重要作用。

尽管哈尼亚立场相对温和，但在以色列看来，整个哈马斯领导层都是十恶不赦的恐怖分子，他因此是以色列长期通缉的重要目标。以色列也指责哈尼亚掌管加沙期间，把人道援助转移给哈马斯武装派别卡桑旅，但哈马斯否认。