以军定点袭击行动 击毙真主党高级指挥官

（贝鲁特综合电）以色列对黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区进行定点打击，歼灭真主党最资深军事指挥官兼战略部队负责人。

以色列国防军星期二（7月30日）晚间发表声明说，被击毙的福阿德·舒库尔（Fuad Shukr）是真主党领袖纳斯鲁拉的左右手和战时行动顾问。

声明指，舒库尔对上周六（27日）以色列占领的戈兰高地遭到的致命袭击负有责任。当日的袭击事件造成12名儿童死亡，以色列誓言将发动全面战争进行报复，但真主党否认与事件有关。

截至周三，真主党未证实舒库尔是否已经死亡，只说他当时处在遭以军袭击的大楼内。有安全消息人士告诉路透社，舒克尔已重伤身亡。

以军发动突袭后，以色列国防部长加兰特在社交媒体X发文说，“真主党越过红线”，并指舒克尔手上沾满以色列人的鲜血。

有以色列高级官员说，暂时没有计划进一步发动攻击，这表明以色列总理内坦亚胡希望避免与真主党的冲突进一步升级。

以色列军方发言人哈加里周二在声明中指出，以军希望避免与真主党爆发更广泛的战争，但他们已为任何可能发生的情况做好准备。

自去年10月7日新一轮以哈冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎巴嫩南部目标报复。

黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区星期二遭以军突袭，许多建筑遭到大规模破坏，停放在路边的车辆也遭殃。（法新社）

贝鲁特电视台拍摄的画面显示，位于贝鲁特南部郊区哈雷特·赫里克（Haret Hreik ）的建筑物冒出浓烟，当地有大量居民是真主党的支持者。

黎巴嫩卫生部发布的最新数据显示，这次袭击至少造成三人死亡，另有74人受伤。

黎巴嫩看守总理米卡提谴责以色列对贝鲁特的“侵略行为”，指以色列杀害平民明显违反国际法和国际人道法；黎巴嫩内阁星期三（31日）上午召开会议，讨论黎以局势最新情况。

叙利亚外交部也发表声明，谴责以色列公然侵犯黎巴嫩主权和违反国际法的行为。伊朗驻黎巴嫩大使馆强烈谴责以色列“罪恶而懦弱的侵略行为”。

联合国黎巴嫩问题特别协调员亨尼斯-普拉斯查特对袭击事件表示担忧，呼吁以黎双方探索一切外交渠道，恢复停火，并重新遵守联合国安理会决议。

在菲律宾访问的奥斯汀星期三告诉记者：“我不认为（中东地区）战争是不可避免的。我坚持这一点。我认为总是有通过外交解决的空间与机会。”

美国智库华盛顿近东政策研究所的萨特洛夫分析指，以军这次的行动并非摧毁贝鲁特、摧毁黎巴嫩基础设施的大规模袭击，真主党可以选择不让局势升级。